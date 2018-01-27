به گزارش خبرنگار مهر، سجاد پورموسی بعدازظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه صومعه سرا به وضعیت اشتغال زایی بخش تعاونی در سطح شهرستان، اظهار کرد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۸۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت هشت شرکت تعاونی نیز به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد ، تعاونی مسکن کارکنان دادگستری بزرگترین شرکت با ۱۴۰ عضو است.

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی صومعه سرا با اشاره به اینکه امروز ایجاد اشتغال پایدار یکی از دغدغه های اصلی مسئولان است، گفت: متاسفانه بیشتر جوانان جویای کار در سطح شهرستان از جوانان تحصیل کرده هستند که رشته تحصیلی آنها غیرمرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی است.

وی در ادامه به اجرای دو طرح اشتغال پایدار روستایی و تکاپور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات در هرکدام از این دو طرح می تواند در سامانه کارا ثبت نام کنند.

پورموسی تأکید کرد: افرادی که تسهیلات کارگروه رفع موانع تولید دریافت کرده اند نمی توانند از هیچ کدام از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با اشاره به مزایای اجرای درست این دو طرح در زمینه اشتغال زایی، تصریح کرد :با ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شاهد افزایش ازدواج و کاهش ناهنجاری های اجتماعی خواهیم بود.

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی صومعه سرا همچنین یادآورشد: در زمینه مشاغل خانگی نیز شهرستان صومعه سرا عملکرد بسیار مطلوبی داشته و طی ۹ ماهه گذشته شاهد پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه بوده ایم.

اجرای ۱۱ برنامه فرهنگی کمیته کارگری و کارآفرینی دهه فجر در صومعه سرا

وی با بیان اینکه این تسهیلات از سوی ادارات صنایع دستی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارشاد بوده است، گفت: شهرستان صومعه سرا در حوزه مشاغل خانگی ۱۰۰ درصد اعتبارات را جذب کرده و در تلاش هستیم که بتوانیم بیش از این تسهیلات نیز جذب کنیم.

پورموسی همچنین در ادامه به برنامه های کمیته کارگری و کارآفرینی ستاد دهه فجر شهرستان صومعه سرا نیز اشاره و خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده ۱۱ برنامه فرهنگی در این ایام از سوی این کمیته برگزار می شود.

وی دیدار با خانواده شهدا، بازدید از برخی واحدهای تولیدی، افتتاح سه طرح کارآفرینی با اشتغال زایی برای ۲۳ نفر برگزاری نشست های بصیرتی با موضوع انقلاب و برگزاری جشن انقلاب در شهرک صنعتی صومعه سرا و همچنین شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را ازجمله این برنامه ها عنوان کرد.