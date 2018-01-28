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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۰۱

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه با مهر مطرح کرد:

ترافیک نسبتا سنگین درمحورهای استان کرمانشاه/لزوم رعایت مواردایمنی

ترافیک نسبتا سنگین درمحورهای استان کرمانشاه/لزوم رعایت مواردایمنی

کرمانشاه- فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه از لغزندگی معابر و ترافیک نسبتا سنگین در محورهای استان و در نتیجه بارش برف خبر داد و بر لزوم رعایت موارد ایمنی از سوی رانندگان تاکید کرد.

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به لطف خدا هم اکنون در کلیه معابر استان کرمانشاه شاهد بارش و در نتیجه آن  لغزندگی معابر استان هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در اولین ساعات بارش ترافیک سنگینی در محورهای استان وجود دارد،توصیه می شود که رانندگان نسبت به رعایت موارد ایمنی اقدام کنند.

 این مسئول بر رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تاکید کرد و گفت: رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند  و قبل از سفر با تماس با شماره تلفن ۳۷۲۲۴۶۹۷ وضعیت راه ها را بررسی کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه تاکید کرد: رانندگان نسبت به همراه داشتن وسایل و تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ در تردد از محورهای استان اقدام کنند.

کد مطلب 4211836

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