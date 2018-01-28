مشکل افت فشار گاز در مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر احمدپور اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در زمینه تامین گاز در استان مازندران وجود ندارد و هیچ گزارشی مبنی بر قطعی یا افت فشار گاز در هیچ جای استان نداشته ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فشار گاز ورودی به استان در حد مناسب و مطلوب است، بیان داشت: به رغم اینکه شاهد افزایش مصرف گاز در استان هستیم ولی روند در این زمینه نگران کننده نیست.

مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف گاز در استان در روز 7 بهمن ماه ثبت شده است، بیان داشت: در این روز میزان مصرف گاز در استان به 26 میلیون و 500 هزار مترمکعب رسید که مصرف بالایی است.

احمدپور افزود: این میزان مصرف گاز با توجه به وضعیت برودت هوا در استان تا حدودی طبیعی است.

وی با دعوت از مردم برای صرفه جویی در مصرف گاز، عنوان کرد: از مردم می خواهیم در راستای جلوگیری از وقوع مشکلات احتمالی نسبت به بهینه کردن مصرف گاز خود اقدام کنند.

احمدپور ،خاطرنشان کرد: مهمترین راهکار در این راستا استفاده از لوازم گازسوز استاندارد با رده بالای انرژی ، رعایت دمای رفاه بین ۲۱ تا ۱۸ درجه سلیسوس ، استفاده از لباس مناسب زمستانی ، عایقکاری محفظه و لوله های حامل آب گرم مصرفی و در ادارات نیز استفاده از سیستم هوشمند در موتورخانه ها و سرویس و نگهداری به موقع این تجهیزات مانند هواگیری و رسوب زدایی به موقع رادیاتورهای شوفاژ و دوده زدایی از لوله ها و کوره ها می تواند به مقدار زیادی در مصرف این انرژی پاک سودمند واقع شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران بیان داشت : با صرفه جویی گاز ان شاء ا... شاهد هیچ گونه مشکلی نخواهیم بود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در بخش دیگر سخنان خود به هموطنان عنوان کرد: با رعایت موارد ایمنی انشاء ا... شاهد هیچ اتفاق ناگواری نباشیم و در صورت بروز حادثه از طریق تماس با شماره تلفن 194 حادثه احتمالی را گزارش و درخواست کمک نموده تا همکاران ما در اولین فرصت لازم در محل حادثه حضور یابند.

وی در پایان از مردم فهیم و مومن استان مازندران در صرفه جویی و همراهی با ادارات گاز رسانی تقدیر و تشکر کرد.