انضباط مالی و توجه به بحران آب از نقاط مثبت لایحه بودجه ۹۷ است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی باباحیدری نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۷، شفاف سازی و انضباط مالی را از نقاط مثبت این لایحه خواند و اظهار داشت: حذف مجوز استفاده ماهیانه از مازاد درآمدهای نفتی توسط دولت، نمونه ای از این رویکرد بودجه است.

وی افزود: همچنین توجه به رویکرد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و حرکت به این سمت از دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه ۹۷ است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توجه ویژه به بافت های فرسوده و نوسازی آنها را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه خواند و گفت: این مسئله وقتی مشخص می شود که در هنگام حوادث غیرمترقبه بدن همه ما می لرزد و همه نگران می شویم.

کاظمی با بیان اینکه اگر چرخ مسکن در یک کشور به حرکت درآید بخش های مختلف اشتغال و تولید رونق می یابد، افزود: به این موضوع نیز در لایحه بودجه توجه شده است.

وی ادامه داد: توجه به صادرات غیرنفتی و توسعه این بخش از دیگر نقاط مورد تأکید لایحه بودجه ۹۷ است.

به گفته این نماینده مجلس، توجه به حوزه محیط زیست از طریق مدیریت پسماند و توسعه حمل و نقل عمومی از دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه ۹۷ است که به آن پرداخته شده است.

کاظمی با بیان اینکه یکی از بحران های آینده کشور مسئله منابع آب است، تصریح کرد: موضوع آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها از دیگر مسائلی است که در لایحه دولت برای بودجه ۹۷ مدنظر قرار گرفته است.