به گزارش خبرگزاری مهر سخنگوی سازمان آتشنشانی اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ تماس از شب گذشته تا صبح امروز با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که در تمام موارد نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند.
جلال ملکی افزود: بیشتر اتفاقات مربوط به سقوط درختان و شاخههای آنها بود و مواردی هم ناشی از پارگی کابل و سقوط تیرهای برق قدیمی بود. حدود ۶۰ مورد شکستگی و سقوط درخت و شاخههای آن اعلام شده بود که بعضی به روی خودروها که پارک بودند و دیوار منازل واژگون شده بود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در پی این حوادث مورد مصدومیت نداشتیم و در برخی از موارد نیز واژگونی درختان منجر به بسته شدن بعضی از خیابانها برای دقایقی شد که با حضور نیروهای آتش نشانی نسبت به رفع این مشکلات اقدام شد.
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