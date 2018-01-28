به گزارش خبرگزاری مهر سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ تماس از شب گذشته تا صبح امروز با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که در تمام موارد نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند.

جلال ملکی افزود: بیشتر اتفاقات مربوط به سقوط درختان و شاخه‌های آنها بود و مواردی هم ناشی از پارگی کابل و سقوط تیرهای برق قدیمی بود. حدود ۶۰ مورد شکستگی و سقوط درخت و شاخه‌های آن اعلام شده بود که بعضی به روی خودروها که پارک بودند و دیوار منازل واژگون شده بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در پی این حوادث مورد مصدومیت نداشتیم و در برخی از موارد نیز واژگونی درختان منجر به بسته شدن بعضی از خیابان‌ها برای دقایقی شد که با حضور نیروهای آتش نشانی نسبت به رفع این مشکلات اقدام شد.