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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

۱۰۰ عملیات آتش‌نشانی در برف تهران/ ۶۰ حادثه شکستگی درخت در یک شب

۱۰۰ عملیات آتش‌نشانی در برف تهران/ ۶۰ حادثه شکستگی درخت در یک شب

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ تماس از شب گذشته با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که اغلب آن به شکستگی درختان مربوط می‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ تماس از شب گذشته تا صبح امروز با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که در تمام موارد نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند.

جلال ملکی افزود: بیشتر اتفاقات مربوط به سقوط درختان و شاخه‌های آنها بود و مواردی هم ناشی از پارگی کابل و سقوط تیرهای برق قدیمی بود. حدود ۶۰ مورد شکستگی و سقوط درخت و شاخه‌های آن اعلام شده بود که بعضی به روی خودروها که پارک بودند و دیوار منازل واژگون شده بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در پی این حوادث مورد مصدومیت نداشتیم و در برخی از موارد نیز واژگونی درختان منجر به بسته شدن بعضی از خیابان‌ها برای دقایقی شد که با حضور نیروهای آتش نشانی نسبت به رفع این مشکلات اقدام شد.

کد مطلب 4212245

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