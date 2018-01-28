رضایت از گسترش رسانه ها در لرستان/ منافع استان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به اینکه رسانه ها و خبرنگاران در میدان نبرد فرهنگی و رسانه ای نقش آفرینی می کنند، خطاب به حضار اظهار داشت: شما مجاهدان در راه خدا در عرصه فرهنگی هستید، خرسندی خودم را از گسترش رسانه و خبرگزاری ها و نشریات در استان اعلام می کنم.

از رسانه های لرستان راضی هستم

وی یادآور شد: این یکی از موفقیت ها و دستاوردهای بزرگ استان است که اهل فکر و اهل قلم به میدان بیایند و در این عرصه فعالیت کنند، واقعا با تمام وجود می گویم که من از رسانه های استان راضی هستم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اغلب رسانه های استان را نگاه کرده ام و می کنم، هر روز ۱۰ تا ۲۰ رسانه را چک می کنم، افزود: در مجموع واقعا راضی هستم، چون مجموعه رسانه های ما انسان های هوشمند و بابصیریتی هستند، خوب تشخیص می دهند.

جهت گیری رسانه های استان در اغتشاشات اخیر درست بود

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه البته مفهوم این نیست که ضعف و اشکال در کار وجود ندارد، ضعف و اشکال وجود دارد اما در مجموع انسان احساس می کند که افراد متعهد، دلسوز و طالب حق مسائل را دنبال می کنند، گفت: در همین اغتشاشات جهت گیری رسانه های ما جهت گیری درستی بود، با اینکه جلسه توجیهی برگزارنشد، رسانه ها خود فرق گذاشتند بین اغتشاشاگران و کسانی که مطالبات به حق داشتند.

رسانه های لرستان از نیروهای جوان تشکیل شده است

وی با بیان اینکه حساسیت رسانه ای استان ما هم بالا است، واقعا نسبت به همه موضوعات خوب می درخشند و خوب به میدان می آیند، مطلبی باقی نمی ماند که رسانه ای نگفته باشد، هر اتفاقی می افتد عکس العمل رسانه ای دارد، نباید بترسیم از این موضوع، این عکس العمل ها نقطه قوت کار است، تصریح کرد: عکس العمل رسانه باعث قوت مسئولان است.

نشریات لرستان شرایط مناسبی نداشته و رونقی که باید را ندارند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه رسانه های استان از نیروهای جوان شکل گرفته است که توانمند هستند، پر انرژی و با نشاط هستند و رودربایستی ندارند، افزود: باید نسبت به نشریات استان توجه ویژه ای شود و نشریات استان متاسفانه شرایط و وضعیت مناسبی ندارند، رونقی که باید نشریات داشته باشند ندارند.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: جا دارد مسئولان توجه کنند، نشریه سند است، باقی و ماندگار است، در حافظه ها می ماند، میدانی است برای بروز خلاقیت، باید راجع به نشریات توجه ویژه ای صورت گیرد.

نقش اساسی رسانه در پیشبرد اهداف

وی با اشاره به اینکه امروز رسانه نقش اساسی در پیشبرد اهداف و برنامه ها دارد، هیچ کسی نمی تواند انکار کند، اظهار داشت: دشمنان ما هم از رسانه برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند، آمریکا مهم ترین سلاحی که برای ضربه زدن به اسلام استفاده می کند رسانه است، رسانه به معنای اعم از فضای مجازی گرفته تا کانال ها، خبرگزاری ها و ...

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز ثابت شده است رسانه می تواند منشا تحول و دگرگونی جامعه باشد، تصریح کرد: رسانه می تواند زمینه ساز پیشرفت باشد، رسانه می تواند در برقراری عدالت و قانون موفق باشد، اگر قانون را می خواهیم در جامعه پیاده کنیم باز هم باید رسانه بیاید.

ناکارآمد نشان دادن نظام استراتژی دشمن است

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز نقش رسانه نقش کلیدی است، با یک تبلیغات آن چنانی وضع یک کشور را به هم می زنند، انقلاب هایی که در این دهه های اخیر اتفاق افتاده انقلاب های مخملی و رنگی است که اساس اش رسانه ها بودند، این ها بودند که میدان دار بودند و جهت می دادند به مردم، افزود: ما استراتژی دشمن را باید بشناسیم و استراتژی انقلاب را باید بشناسیم، رسانه ها با شناخت استراتژی دشمن و انقلاب می تواند خوب نقش آفرینی کند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه ها حافظان انقلاب اسلامی هستند، می توانند انقلاب را حفظ کنند و روشنگری کنند، می توانند رسالت تبیین و روشنگری را اجرا کنند، امروز استراتژی دشمن در رابطه با انقلاب ضعیف و ناکارآمد نشان دادن نظام است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه امروز دشمنان بهدنبال این هستند که بگویند نظام ایران بعد از ۴۰ سال ناکارآمد است، اظهار داشت: دومین استراتژی دشمن ایجاد یاس و ناامیدی و سرخوردگی در جامعه است، وادار کند به اینکه مردم از انقلاب خسته و مایوس شده اند.

دشمن می خواهد از آب گل آلود اختلاف ماهی بگیرد

آیت الله میرعمادی یکی دیگر از استراتژی های دشمن را ایجاد اختلاف، تفرقه، دودستگی و دوقطبی در جامعه دانست و تصریح کرد: دشمن می خواهد اختلاف باشد، برای دشمن فرقی نمی کند اختلاف بین اصولگرا و اصلاح طلب، دولت و ملت، مسئولان با یکدیگر، اقوام و مذاهب و ... تنها می خواهد ماهی خود را از آب گل آلود اختلاف بگیرد.

وی با بیان اینکه هرکسی که دامن به اختلافات بزند اسباب خوشحالی دشمن را فراهم کرده است، یادآور شد: یکی از استراتژی های دشمن جلوگیری از پیشرفت، رشد و توسعه ایران اسلامی است، در زمینه انرژی هسته ای پیشرفت کردیم، ما را وادار کردند به مذاکره، خوب یکسری شرایط آنها پذیرفته شد از جمله اینکه دیگر پیشروی نکنیم، جلوی این پیشرفت را گرفتند حالا می خواهند جلوی پیشرفت موشکی ما را بگیرند.

کم رنگ جلوه دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی استراتژی دشمن است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نباید از استراتژی دشمن غفلت کنیم، کم رنگ جلوه دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیگر نقشه های دشمن است، افزود: مسئله ایران هراسی استراتژی دیگر دشمن است، ایران را در مجامع بین المللی به عنوان یک کشور خطرناک می خواهند جلوه دهند در حالی که ایران دنبال صلح است.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: یکی از استراتژی های دشمن این است که ارزش های انقلاب و ارزش های دینی از جمله استکبار ستیزی، دفاع از مردم مظلوم جهان، فلسطین، حجاب، صداقت، امانت و... در جامعه کمرنگ شود.

حفظ نظام اسلامی استراتژی نخست کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایران هم برای خود استراتژی دارد، در درجه اول حفظ نظام اسلامی استراتژی کشور است، اظهار داشت: وقتی قلم می زنیم و نوشته ای داریم باید حواسمان جمع باشد استراتژی نظام چیست؛ چرا باید نظام را حفظ کنیم؟ چون ثمره خون شهیدان و مجاهدت ها است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان خاطرنشان کرد: ۲۵ هزار خانه در لرستان براثر بمباران های دوران دفاع مقدس از بین رفت، از کودک یک ماهه تا پیرمرد ۸۰ ساله شهید شدند؛ مردمی که اینچنین فداکاری کردند را نمی شود کنار گذاشت.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه حفظ اقتدار نظام یکی از استراتژی نظام است، باید نظام مقتدر باشد، اقتدار ما در علم، فکر و برهان است، برخی راجع به بودجه دفاعی کشور نقد می کنند، آیان این موضوع قابل نقد است؟ این یعنی تضعیف کردن و حرف دشمن را زدن، آیا یک اروپایی و آمریکایی را می بینید که بودجه دفاعی کشور خود را نقد کند؟ تصریح کرد: استراتژی نظام اقتدار است، باید حفظ شود، وحدت و انسجام ملی، امید آفرینی و نشاط آفرینی از دیگر استراتژی های کشور است.

وی با تاکید بر اینکه یک رسانه باید منصف باشد، انصاف رسانه به این است که هم نقطه قوت را ببیند هم نقطه ضعف را، خطاب به اهالی رسانه افزود: همیشه در نظرتان باشد وقتی قلم می زنید هم به نقطه قوت توجه کنید هم به نقطه ضعف؛ رسانه ها باید منعکس کننده واقعیات باشند، نه فقط آرمان ها و نه فقط سیاه نمایی.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به اینکه بیان دستاوردهای انقلاب از دیگر استراتژی ها است، یادآور شد: انقلاب واقعا برکت بود، خدمات فراوانی انجام داد، در صنعت، کشاورزی و ...

چطور می شود معاون وزیر جهاد کشاورزی بیاید در استان بگوید لرستان دشتی ندارد و کوه است و آب اش هم باید برود خوزستان پس شما دیم بکارید!

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه بر اساس تعهد، امانت داری و انصاف باید این خدمات بازگو شود، تصریح کرد: ماجرای اغتشاشات اخیر زنگ بیدار باشی بود برای همه، ظلم بزرگ اغتشاشگران اهانت به شهدا بود، به پرچم ایران اهانت کردند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه چطور می شود معاون وزیر بیاید در استان در جمع ۵۰۰ نفر بگوید لرستان دشتی ندارد و کوه است و آب اش هم باید برود خوزستان پس شما دیم بکارید، گفت: چرا نباید نقد شود این مسئله، حفظ منافع استان یکی از رسالت های شما اصحاب رسانه است.

دانشکده علوم قرآنی به سرنوشت پتروشیمی دچار نشود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه باید بر سر منافع استان پافشاری کنیم، آیا لرستان زمین آبی نمی خواهد؟ این دیگر به جناح و فکر بستگی ندارد بلکه به منافع استان مربوط است، افزود: چرا امروز برخی دستگاه هایی که باید برای اشتغال کار کنند کار نمی کنند، چرا باید بعضی از دستگاه هایی که در سال اقتصاد مقاومتی سیاست ها را اجرا کنند برخلاف آن قدم برمی دارند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه زحمت کشیده می شود دانشکده علوم قرآنی می آید به لرستان اما یک مرتبه می گویند استان نباید دانشکده داشته باشد و دانشکده را بفرستیم به ملایر، اظهار داشت: کدام استانی را دیده اید که دانشکده خود را بدهد، پتروشیمی را در یک دوره ای دادیم چقدر ضرر کردیم، آیا واقعا نباید مطالبه کنیم؟ این ضعف نیست که مسئولان استان نمی توانند یک دانشکده را نگه دارند.

وی یادآور شد: این امتیاز مال استان است و برای جوانان این استان است.