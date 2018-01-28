به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی صبح امروز در بزرگداشت پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران با بیان اینکه هم اکنون بازار پول، سهم قابل توجهی از تامین مالی کشور را به خود اختصاص داده است، اظهارداشت: عملکرد بازارهای مالی کشور در سالهای گذشته نشان میدهد که وضعیت چندان مطلوبی در این بازارها وجود نداشته و ناکارآمدی جدی در بازارهای مالی دیده میشود.
وی با بیان اینکه حل مشکل بازارهای مالی از اهداف دولت است، افزود: اگرچه اقدامهای مثبتی طی سالهای گذشته توسط مسئولان رخ داده و نهادهای مؤثری در این زمینه تشکیل شده، اما انتظار میرود به تدریج بازار سرمایه بتواند نقش کلیدی خود را از توسعه صنعت مالی کشور ایفا کند. در این زمینه بازار بیمه میتواند واسطه خوبی بین بازار سرمایه و بازار پول باشد.
این مقام مسئول با اشاره به عدم توسعه بیمههای عمر در کشور، عنوان کرد: این موضوع ناشی از شرایط اقتصادی و تمرکز سرمایهها بر روی داراییهای غیرمولد و همینطور ناکارآمدی سیستم بانکی بوده است، این در حالی است که در برنامه ششم توسعه تأکید بسیاری بر روی افزایش سهم بیمههای عمر در صنعت بیمه شده، در حالی که طی سه سال اخیر، بیمههای عمر با رشد ۴۰ درصدی روبرو بودهاند.
همتی، بیمههای عمر مبتنی بر سهام را از جمله راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار سرمایه کشور عنوان کرد و گفت: وقوع حوادث طبیعی در بسیاری از کشورهای دنیا باعث شده تا امروز از طریق اوراق بهادار مبتنی بر بیمههای حوادث، منابع مالی مناسبی از طریق بازار سرمایه جذب شود.
رئیس کل بیمه مرکزی از نهایی شدن مقررات راهاندازی دستورالعمل صندوق سرمایهگذاری بیمه حوادث خبر داد و گفت: با تاسیس این صندوق، نقش مردم، دولت و صنعت بیمه به طور بارزی باعث خواهد شد تا صندوقهای بیمه به بازار سرمایه متصل و به این ترتیب ریسک بیمهها به سرمایهگذاران صندوقها منتقل شود.
این مقام مسئول از ابلاغ اساسنامه تیپ بیمهها براساس حاکمیت شرکتی در هفته آینده خبر داد و گفت: با این اساسنامه، حقوق سهامداران جزء و بیمهگذاران از طریق بیمههای حاکمیتی شرکتی تامین خواهد شد.
همتی از به کارگیری استاندارد بینالمللی IFRS۱۷ از سوی بیمه مرکزی با همکاری سازمان حسابرسی، سازمان بورس برای افزایش شفافیت بیش از پیش و اعمال مقررات آییننامههای مختلف سخن گفت و افزود: میزان سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در بازارهای سهام ایران چیزی کمتر از ۲۰ درصد حجم سرمایهگذاریهای آنهاست، در حالی که اغلب این منابع در بانکها متمرکز شده است.
به گفته وی، توسعه بیمه عمر یکی از راههای افزایش همکاری صنعت بیمه با بازار سرمایه است که میتواند از طریق تزریق منابع به بازار کمک کند. همتی با بیان اینکه عمده بازار سرمایه ایران به بازار ثانویه اختصاص یافته است، گفت: بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته در بازار اولیه سهام، سهم چندانی را داشته باشد و باید توسعه نیافتگی و ناکارآمدی بازار سرمایه را نسبت به سایر بورسهای دنیا پذیرفت.
وی در خاتمه، بر لزوم همگنبودن بازارهای مالی از طریق ایجاد کمیته ثبات بازارهای مالی تاکید کرد و گفت: انتظار میرود با تصویب این طرح در مجلس، ضمن ارتقای بازار سرمایه، نقش صنعت بیمه نیز افزایش یابد.
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