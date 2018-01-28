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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

کارگاه‌های زمستانه علوم انسانی دانشگاه علامه برگزار می‌شود

کارگاه‌های زمستانه علوم انسانی دانشگاه علامه برگزار می‌شود

کارگاه های زمستانه مطالعات علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی از ۹ تا ۱۱ اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه زمستانه مطالعات علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی برای رشته های حقوق، روانشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد مدیریت و علوم تربیتی برگزار می شود.

ثبت نام برای شرکت در این کارگاه از ۲۳ دی ماه آغاز شده و تا ۲۰ بهمن ماه ادامه دارد.

در پایان برگزاری این کارگاه های آموزشی گواهی معتبر از دانشگاه علامه طباطبایی اعطا می شود.

این کارگاه با همکاری پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی و شورای تحول علوم انسانی برگزار می شود.

رویکرد برگزاری این کارگاه مطالعات بنیادین و روش شناختی علوم انسانی، بررسی آخرین پژوهش های جهانی در مرزهای علوم انسانی، علوم انسانی و مساله کارآمدی و دین و علوم انسانی است.

کد مطلب 4212350
سارا فرجی

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