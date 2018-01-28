برف راه ارتباطی ۳۸۴ روستای آذربایجان غربی را مسدود کرد

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر با بیان اینکه تمامی راه های ارتباطی بین شهری باز است و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است افزود: اما به دلیل کولاک راه ارتباطی ۳۸۴ روستای استان مسدود است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون راه ارتباطی شهرهای ارومیه، مهاباد، بوکان، شاهین دژ، تکاب، نقده و پیرانشهر با زنجیرچرخ امکانپذیر است اضافه کرد: راهداران در تمامی جاده ها و محورهای ارتباطی مستقر بوده و مشغول بازگشایی راه های روستایی هستند.

شکری با بیان اینکه بالغ بر ۳۰۰ تن نمک پاشی در محورهای ارتباطی انجام گرفته است اظهارداشت: به دلیل تداوم کولاک همراه با باد و یخبندان نمک پاشی به صورت مستمر در محورهای ارتباطی استان در حال انجام است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایحان غربی با بیان اینکه ۶۵۰ کیلومتر گردنه در استان وجود دارد افزود: گردنه ارومیه به مهاباد، مهاباد به بوکان از مسیر برهان، تکاب – ایرانخواه، گردنه قوشچی، گردنه خوی به چالدران، ارومیه به اشنویه و اشنویه به پیرانشهر همراه مهاباد سردشت بدون رعایت نکات ایمنی و زنجیر چرخ قابل تردد نیستند.

شکری ادامه داد: تمامی راه های اصلی و بین شهری در زمان حاضر به همت راهداران بازگشایی شده است و ۶۸ اکیپ راهداری در ۶۵۰ کیلومتر از گردنه های استان مشغول برف روبی و نمک پاشی هستند.

بارش برف از روز پنجشنبه گذشته در آذربایجان غربی آغاز شده است و با وجود گذشت بیش از ۴۸ ساعت همچنان ادامه دارد، در این مدت حدود ۱۵سانتیمتر در معابر درون شهری و افزون بر ۴۰ سانتیمتر در ارتفاعات بارش برف گزارش شده است.

آذربایجان غربی بیش از دو هزار و ۸۰۰ روستا دارد که از این تعداد بیش از دو هزار و ۱۰۰ روستا بالای ۲۰ خانوار است.