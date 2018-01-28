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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

در نشست خبری مطرح شد؛

بهره مندی ۲۴۲ هزار روستایی ایلام بطور رایگان از خدمات بیمه سلامت

بهره مندی ۲۴۲ هزار روستایی ایلام بطور رایگان از خدمات بیمه سلامت

ایلام-۲۴۲ هزار روستایی ایلام بطور رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین رحیمی مدیر کل بیمه سلامت استان ایلام روز یکشنبه در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت: ۲۴۲ هزار و ۱۲۵ هزار نفر از روستاییان و عشایر استان بطور رایگان از خدمات بیمه سلامت استفاده می کنند.

وی اظهار داشت:  ۳۲۰ میلیارد ریال مطالبات پارسال در حوزه روستاییان بود که بعد از اجرای طرح تحول سلامت به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد افزایش یافت.

وی ادامه داد: ۷۶ درصد جامعه بصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، بطوریکه در استان سال گذشته مراجعه بیماران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مرتبه بوده و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

مدیرکل بیمه سلامت تاکید کرد: ۳۴۶ هزار و ۷۰۵ نفر در استان ایلام تحت پوشش بیمه ای این سازمان قرار دارند که از این میزان ۶۶ هزار و ۸۲۰ نفر را کارکنان دولت، ۲۶ هزار و ۱۳۳ نفر نیز سایر اقشار که شامل جانبازان، خانواده شهدا، ایثارگران و مددجویان بهزیستی و دانشجویان تشکیل می دهند.

رحیمی اضافه کرد سرانه مراجعه کارکنان دولت به مراکز درمانی ۱۵ بار در سال و سرانه مراجعه سایر اقشار نیز ۲۹ بار در سال و بالاتر از نرم کشور است که باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: در استان ایلام ۴۳۱ بیمار خاص شامل ۱۷ بیمار هموفیلی، ۹۵ بیمار دیالیزی، ۷۷ بیمار کلیوی، ۱۱۹ بیمار تالاسمی و ۱۲۳ بیمار ام اس تحت پوشش این بیمه و از خدمات و مزایای آن بصورت رایگان بهره مند هستند.

کد مطلب 4212420

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