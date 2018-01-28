فعالیت شبانه روزی در ۱۶۳ سایت برف روبی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی در زمینه اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری تهران برای مقابله با مشکلات بارش برف در تهران، گفت: از یک جهت برای بارش این برف خوشحالم، چراکه امسال سال کم بارشی در کشور بود و خوشبختانه برفی که از دیشب آغاز و نگرانی های کم آبی را در تابستان آینده مرتفع کرد. همچنین این اولین برفی است که من به عنوان شهردار با آن مواجه هستم و باید شکر خدا را به خاطر این نعمت به جا بیاوریم.

آماده باش در گرمخانه ها

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مدیریت شرایط به وجود آمده و مشکلاتی که در این خصوص ایجاد شده است، افزود: از روز گذشته در ارتباط با گرمخانه شهرداری و برخی محلات دیگر که می شد به عنوان گرمخانه استفاده کنیم، به همه مناطق آماده باش اعلام کرده بودیم تا به خاطر سرمای دیشب، کسی در بیرون از منزل و در خیابان ها به عنوان کارتن خواب یا هر عنوان دیگر، حضور نداشته باشد.

شهردار پایتخت با اشاره به دریافت گزارش روند کار از معاونین خود، تصریح کرد: امروز صبح نیز که من از همکارانم گزارش خواستم، خوشبختانه از این جهت مشکلی نبوده و تعدادی از همشهریان عزیز را از خیابان ها حتی با وسایل خود شهرداری جمع آوری و در این گرم خانه ها اسکان داده اند.

حضور ۱۲۰۰ خودروی برف روب در سطح پایتخت

وی عنوان کرد: از ساعت ۲۰:۳۰ که برف آغاز شد، حدود ۱۲۰۰ خودروی برف روب و ۲ هزار کارگر و ۱۶۳ سایت برف روبی و ۳ هزار و ۵۰۰ مخزن مخصوص شن داریم که همه این ها خوشبختانه آماده باش کامل بوده و به خاطر پیش بینی های هواشناسی از قبل آماده بودند و کار خودشان را در کنار پلیس راهور آغاز کردند.

نجفی با اشاره به اینکه ما از همان لحظه اول بارش برف، اقدام به پاکسازی خیابان ها کردیم، تصریح کرد: منتهی سرعت برف خیلی زیاد بود. با این حال در حال حاضر از سمت غرب به سمت تهران، به خصوص جاده تهران کرج و بعضی بزرگراه ها مثل فتح و آزادگان و.. مقداری مشکل وجود دارد. همین طور از تهران به سمت غرب هم چه در همت و چه در حکیم نیز مشکلاتی وجود دارد که همکاران بنده مشغول رفع آنها هستند.

وی در خصوص اقدامات شهرداری تهران با توجه به خشکسالی و گرمای هوایی که امسال، زمستان را در بر گرفته بود، عنوان کرد: از قبل برای فصل زمستان باید آمادگی داشته باشیم، اما تنها زمانی آماده باش کامل را به این سایت ها و نیروهایمان اعلام می کنیم که هواشناسی در محاسبات و پیش بینی های خود، بارش برف شدید را قطعی بداند.

نجفی در ادامه افزود: خوشبختانه در این مورد که از دیشب آغاز شده، از قبل هواشناسی اعلام کرده بود و به همین جهت نیز ماهم دستور آماده باش کامل را دادیم. در این خصوص از دیروز تاکنون حدود ۲ هزار کارگر که برخی از آنها حتی شیفت هم عوض نکرده اند، در شیفت خود مشغول بوده و خدمت رسانی می کنند.

توصیه به شهروندان

وی با توصیه به شهروندان تهرانی در خصوص بارش برف، عنوان کرد: اول آنکه شهروندان تهرانی امروز اگر کار ضروری برایشان پیش نمی آید، از منزل خارج نشوند، چرا که تعدادی از وسایل حمل و نقل عمومی، وسایل نقلیه اختصاصی، حتی آژانس های مسافربری و تاکسی کار نمی کنند و سرعت حرکت کم است.

شهردار پایتخت در ادامه افزود: مسئله دیگر در ارتباط با درختان شهر تهران است؛ در حال حاضر روی خیلی از درختان برف سنگین نشسته است و احتمال این که بخشی از شاخه ها بشکنند، وجود دارند. بنابراین خواهش می کنم به خصوص جوانترها مقداری که هوا گرم تر شد، اگر حال و حوصله ای دارند، مقداری به آرامی برف روی درختان را بتکانند که از شکسته شدن درختان جلوگیری شود. البته ماموران شهرداری این کار را در همه نواحی و مناطق انجام می دهند، ولی اگر مردم هم در این مسئله کمک کنند، علاوه بر اینکه به نوعی ورزش و تفریح هم محسوب می شود، کمک موثری هم به حفظ درختانی که سرمایه شهر هستند، می شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که بارش برف برای مردم ایجاد کرده، وقوع این اتفاق را مسبب تغییر چهره عمومی شهر دانست و افزود: این بارش سبب شد که چهره عمومی شهر همراه با نشاط شود؛ به این معنی که یک شادی و خوشحالی برای شهروندان و به خصوص دانش آموزان عزیز دبیرستانی که مدرسه شان تعطیل است، ایجاد شود. چراکه آنها می توانند به جای فعالیت های ورزشی، امروز یک مقداری کمک کنند و به طور مثال جلوی خانه خودشان را از برف پاکسازی کنند. به خصوص درختان که جزو اموال عمومی شهر محسوب می شوند.

نجفی در ادامه افزود: به هر حال باید دست به دست هم بدهیم حالا که خدا این نعمت را برای ما نازل کرده، به نحو شایسته ای از آن استفاده کنیم و آن را به یک فرصت برای ایجاد نشاط در شهر تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون از آمار مشکلات، خرابی ها و مسائلی نظیر مصدومیت ها، اطلاع دقیقی ندارم، عنوان کرد: برای اعلام دقیق این موارد باید زمان بگذرد تا این اطلاعات کامل شود، اما تا جایی که خبر رسیده، غیر از مسئله تردد و رفت و آمد خودروها که با مشکلاتی نظیر کندی سرعت مواجه شدند، خوشبختانه مشکلات زیادی در این خصوص نداشتیم.

نجفی در ادامه افزود: البته این مشکلات طبیعی بوده و بخشی از آن به دلیل ضعف امکانات است. اما در حدی که شهرداری امکانات دارد، نظیر سایت های برف روبی و کارگران مخصوص، از ساعت ۲۰:۳۰ دیشب تاکنون مشغول کار هستند تا سختی و مشکلات برای شهروندان کاهش یابد.

شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: مردم ما اصولا با استعداد و با هوش هستند و از هر مشکلی، یک فرصت ایجاد می کنند. بنابراین بحث تبدیل چالش به فرصت در بین مردم ما خیلی خوب اتفاق افتاده و خدا را شکر می کنم که ما این مردم را داریم.