آموزه های قرآنی باید برای تمام اقشار جامعه نهادینه سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ابوالقاسمی ظهر یکشنبه در نشست ستاد استانی پنجمین جشنواره گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی در اراک، با اشاره به اهمیت و ضرورت گسترش فعالیت های قرآنی اظهار داشت: پرداختن به امور قرآنی با این حجم از اتحاد و انسجام در کشور کمرنگ شده بود، اما خوشبختانه اکنون جانی دوباره گرفته و ما باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

وی افزود: در روند انجام فعالیت های قرآنی تمامی افراد وظیفه دارند خادم قرآن باشند و در این مسیر با عظمت خدمت کنند، همچنین اینکه برای جمعیت قرآنی نامی جدا از اجتماع تحت عنوان جامعه قرآنی گذاشته اند صحیح نیست، زیرا این افراد قشری هستند که در جبهه و جلوی جمعیت قرار دارند و هدف ما قرآنی شدن تمامی جامعه است.

مدیر رادیو قرآن خاطرنشان کرد: قرآن را نمی توانیم تقسیم کنیم و تنها عده ای را با عنوان جامعه قرآنی بخوانیم، در اجرای برنامه های قرآنی هر نوع کمکی که بتوانیم انجام می دهیم، همچنین در راستای اجرای طرح های مشارکتی با رادیو قرآن اعلام استقبال داریم و می توانیم طرح های مطلوب را در سطح کشوری از طریق رادیو قرآن تشریح و اجرا کنیم.

ابوالقاسمی تصریح کرد: به طور قطع ظرفیت های قرآنی در تمامی استان ها وجود دارد و اینکه این ظرفیت ها بدون استفاده مانده اند به سبب نبود وفاق میان مدیران قرآنی در استان ها بوده است که باید به جبران آن بپردازیم.