به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت و شرایط حال حاضر گیلان بعد از بارش برف روزهای گذشته عادی است البته هنوز در برخی از مناطق این استان به ویژه در مناطق کوهستانی و شرقی شاهد قطعی آب و برق و مسدود بودن راه روستایی هستیم که تمامی دستگاه ها در تلاش هستند تا هرچه سریعتر مشکلات را رفع و شرایط را در این مناطق نیز عادی کنند.

با توجه به اینکه بیشتر بارش ها در نواحی شرقی استان به خصوص در شهرهای سیاهکل، لاهیجان و مناطق کوهستانی همانند دیلمان بوده بیشتر گزارش قطعی های آب و برق و یا مسدود بودن راه های روستایی نیز مربوط به این شهرها است.

امدادرسانی به ۹۷۵ مسافر در راه مانده توسط هلال احمر گیلان

از شامگاه روز شنبه برق حدود پنج هزار مشترک در روستاهای آستانه اشرفیه، لاهیجان، سیاهکل به علت شدت بارش برف و پارگی سیم های خطوط انتقال برق و شکسته شدن شاخ و برگ درختان قطع بود که با اعزام گروه هایی به محل تلاش شد تا در زمان کوتاهی خاموشی ها برطرف شود.

با تلاش اکیپ های اعزامی، برق چهار هزار و ۶۵۰ خانوار در این شهرها وصل و تنها برق ۴۵۰ خانوار در هفت روستای لاهیجان و سیاهکل قطع است که تلاش ها برای رفع خاموشی ادامه دارد.

اما در این میان باوجود همه هشدارهای داده شده از سوی دستگاه های اجرایی، پلیس راه و سایر نهادها برای خودداری از سفر و ترددهای غیرضرور در محورهای مواصلاتی استان ،بودند افرادی که در این روزها دل به جاده زده و متاسفانه در روزهای ابتدایی بارش برف در برخی محورها گرفتار شدند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان طی سه روز گذشته امدادگران این جمعیت به ۹۷۵ مسافر گرفتار در برف و سرما در جاده رشت- قزوین در محدوده رودبار، رستم آباد، لوشان، منجیل و همچنین صومعه سرا امدادرسانی کرده و آنها را در محل های مشخص شده اسکان دادند.

فوت جوان ۲۳ ساله رودباری به علت سرمازدگی

طی این مدت ۴۰ گروه امداد و نجات با ۴۰۰ نیروی امدادی و همچنین مرکز هوایی جمعیت هلال احمر با یک فروند بالگرد در آماده باش کامل بودند که موفق شدند علاوه بر اسکان مسافران در راه مانده دو بانوی باردار ساکن روستاهای صعب العبور املش و دیلمان را به مراکز درمانی منتقل کنند.

متاسفانه بارش برف در شهرستان رودبار سبب سرمازدگی یک جوانان ۲۳ ساله اهل روستای خورگام این شهرستان شد که به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با توجه به بارش برف این جوان به همراه برادرش به ارتفاعات این منطقه برای تفریح رفته بود که متاسفانه براثر یخ زدگی جان خود را از دست داد و فرد دیگر نیز به کمک اهالی محل، خانواده و گروه های امدادی به مرکز درمانی منتقل می شود.

قطعی آب به ویژه در مناطق روستایی یکی دیگر از مشکلات مردم در زمان بارش برف است البته اینبار این قطعی ها به علت خرابی در شبکه نبوده بلکه با توجه به اینکه ایستگاه های پمپاژ آب در روستاها به وسیله برق کار می کند قطعی برق سبب قطعی آب شده است چیزی که برای سه هزار و ۴۵۰ خانوار روستاهای دوست لات، رادار پشته، چهار شمع و ملک رود سیاهکل - لفمجان لاهیجان و روستاهای مناطق عمارلو، کلیشم، جیرنده، شهر بیجار، میرزا گلبند و کوکنه رودبار اتفاق افتاد.

با توجه به وصل شدن برق تعدادی از خانوارها در حال حاضر خانوارهای اندکی هستند که به علت قطعی برق، آب آنها نیز قطع است که به محض رفع خاموشی ها این مشکل نیز برطرف می شود.

بازگشایی محور رشت به قزوین از صبح امروز

با توجه به ابلاغ شورای مدیریت بحران استان گیلان مبنی بر اینکه بازگشایی راه های اصلی و بعد فرعی در اولویت است خوشبختانه هیچ کدام از محورهای اصلی و فرعی استان بسته نبود و تنها راه ۶۰ روستای املش، اطاقور لنگرود، شفت و ماسال و رودبار مسدود شد که بعد از بازگشایی تعدادی از این راه ها تنها تعداد اندکی از روستاها آن هم در شهرستان رودبار به علت میزان بالای بارش ها هنوز مسدود بوده که راهداران و اکیپ های راهداری در منطقه حضور داشته و در حال خدمات رسانی هستند.

محور پونل به خلخال نیز از ابتدای شروع بارش ها به علت ترس از ریزش بهمن تا اطلاع ثانونی مسدود است و محور رشت به قزوین در محدوده گردنه کوهین که طی روزهای گذشته به علت بارش شدید برف و کولاک از سوی پلیس راه قزوین مسدود شده بود صبح امروز به گفته رئیس پلیس راه استان گیلان بازگشایی شد و رانندگان برای تردد از این محور و همچنین محورهای کوهستانی استان گیلان باید زنجیر چرخ، وسایل گرمایشی و ایمنی به همراه داشته باشند.

پایان خاموشی ها مناطق شرقی گیلان تا امشب

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان در این باره و شرایط کنونی استان به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با آرام شدن شرایط جوی و قطع بارش برف در اکثر مناطق استان گیلان در حال حاضر شرایط عادی است.

عباس صابر با اشاره به قطعی برق برخی از مشترکان در شهرستان های سیاهکل، لاهیجان و آستانه اشرفیه به علت شدت بارش ها و پارگی سیم، افزود: در روستاهای این مناطق نیز قطعی آب گزارش شده بود که علت اصلی آن قطع شدن برق ایستگاه های پمپاژ بود.

وی در ادامه به گفتگو خود با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیلان نیز اشاره کرد و گفت: با تلاش اکیپ های حاضر این شرکت در منطقه تلاش می شود تا خاموشی مشترکان باقی مانده تا غروب امروز برطرف شود.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان همچنین با اشاره به وضعیت آب شهری و گاز شهری، تصریح کرد: خوشبختانه در روزهای گذشته هیچ گونه مشکلی در این دو حوزه گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه تمامی راه های اصلی و فرعی استان گیلان نیز باز و تردد در آن جریان دارد، یادآورشد: تنها محور پونل به خلخال به علت احتمال ریزش بهمن در حال حاضر مسدود است.

پای کار بودن همه دستگاه ها تا عادی شدن کامل شرایط درمناطق برفی گیلان

صابر با اشاره به بازگشایی محور رشت به قزوین بعد از چند روز به علت بارش شدید برف و کولاک، اظهار کرد: در اثر بارش برف در دو روز گذشته راههای دسترسی به ۶۰ روستای گیلان مسدود شده بود که با تلاش نیروهای راهداری، حدود ۷۰ درصد از این راه ها بازگشایی شد.

وی افزود : با تلاش نیروهای امدادی ۳۰ درصد از راههای باقی مانده نیز تا آخر وقت امشب بازگشایی می شود.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به عادی شدن شرایط جوی، تأکید کرد: با وجود عادی شدن شرایط تمامی دستگاه های خدماتی و امدادی با توجه به شدت بارش ها در دامنه و مناطق کوهستانی هنوز در حال خدمات رسانی و فعالیت هستند.