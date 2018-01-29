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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

امام جمعه مشهد:

عدم برنامه ریزی مشکل بخش اشتغال در کشور است

عدم برنامه ریزی مشکل بخش اشتغال در کشور است

مشهد- امام جمعه مشهد گفت: مشکل کشور در ایجاد اشتغال عدم وجود برنامه بوده و دولت با مدیریت وضع موجود می تواند تعداد بالایی شغل ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مردم سالار بوده و دلیلش برگزاری انتخابات های مکرر است.

وی افزود: مشهد شرایطش با گذشته از همه جهات تفاوت کرده است و آنچه در حوزه اداره کار مهم است مسئله مهم و اساسی کار و اشتغال است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: جوانان بیکار هستند و خانواده هایی که جوان بیکار دارند نگران آینده فرزندان خود هستند و باید برای این مهم چاره ای اندیشیده شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشهد مسائل و مشکلات بسیاری دارد که مهمترین آنها بحث بیکاری جوانان است. مشکل ما در اشتغال عدم وجود برنامه است و دولت با مدیریت وضع موجود می تواند تعداد بالایی شغل ایجاد کند.

علم الهدی گفت: ایجاد شغل، بحث کار در ادارات نیست و مردم باید خودشان به دنبال تولید شغل باشند  و به هرشکل ممکن برای اشتغال تلاش کنند و دنبال حقوق ثابت سرماه نباشند.

 وی تاکید کرد: باید با بررسی مشاغل موجود کمبودها شناسایی شود، مسئله اشتغال موضوع غیرقابل حلی  نیست.

کد مطلب 4213057

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