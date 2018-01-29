عدم برنامه ریزی مشکل بخش اشتغال در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مردم سالار بوده و دلیلش برگزاری انتخابات های مکرر است.

وی افزود: مشهد شرایطش با گذشته از همه جهات تفاوت کرده است و آنچه در حوزه اداره کار مهم است مسئله مهم و اساسی کار و اشتغال است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: جوانان بیکار هستند و خانواده هایی که جوان بیکار دارند نگران آینده فرزندان خود هستند و باید برای این مهم چاره ای اندیشیده شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشهد مسائل و مشکلات بسیاری دارد که مهمترین آنها بحث بیکاری جوانان است. مشکل ما در اشتغال عدم وجود برنامه است و دولت با مدیریت وضع موجود می تواند تعداد بالایی شغل ایجاد کند.

علم الهدی گفت: ایجاد شغل، بحث کار در ادارات نیست و مردم باید خودشان به دنبال تولید شغل باشند و به هرشکل ممکن برای اشتغال تلاش کنند و دنبال حقوق ثابت سرماه نباشند.

وی تاکید کرد: باید با بررسی مشاغل موجود کمبودها شناسایی شود، مسئله اشتغال موضوع غیرقابل حلی نیست.