برق ۳۵ روستای مازندران قطع است

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و برودت هوا و قطعی برق در استان گفت: خوشبختانه در پایین دست مشکل قطعی و خاموشی برق نداریم و برق شماری از روستاهایی که دچار خاموشی شده بودند نیز تاکنون برقرار شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۵ روستای استان دارای خاموشی برق هستند که روستاها از توابع ساری و کیاسر و دیگر مناطق بوده و تلاش برای برق دار کردن آنها در حال انجام است.

شهابی ادامه داد: بیشتر این روستاهایی که دچار خاموشی برق هستند کم سکنه بوده و مشکل تردد و بازگشایی راه داریم و تلاش می شود تا آخر وقت امروز دوشنبه مشکل قطعی برق حل شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، میزان خسارت ناشی از بارش سنگین برق به حوزه های برق را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.