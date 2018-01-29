ایجاد باغ های غیرفنی در پایاب سد ستارخان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نظری دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر گفت: باید در صدور مجوز و احداث باغات نظارت ویژه ای از سوی جهاد کشاورزی و ادارات دست اندرکار صورت بگیرد تا خدای نکرده حق افرادی که شغلشان کشاورزی و باغداری است و امرار معاششان از این طریق صورت می گیرد توسط افرادی که به صورت تفننی به احداث باغ مبادرت کرده اند پایمال نشود و حق و حقوق این قشر زحمتکش لحاظ شود.

وی، افزود: متأسفانه هم اکنون برخی باغات از سوی افرادی تملک شده اند که حتی در خود شهرستان نیز سکونت ندارند و در تعطیلات و روزهای خاص از این مکانها استفاده می کنند و در برخی موارد نیز مشکلاتی را برای شهرستان بوجود آورده اند که منجر به تشکیل پرونده از جمله سرقت از خانه باغهای بلاصاحب و برخی مسائل دیگر شده است.

رئیس دادگستری شهرستان اهر، گفت: باید با نظارت دقیق کسانی که در حوزه کشاورزی مشغول کار بوده و زمینه برای اشتغال جمعی از همشهریان را فراهم کرده اند حمایت شوند تا حق این عزیزان پایمال نشود.

حجت الاسلام نظری یادآور شد: شعبه ویژه ای در دادسرا و دادگستری برای رسیدگی خارج از نوبت به تخریب منابع طبیعی، مراتع و تجاوز به حریم رودخانه ها و هر مواردی که به این امر ارتباط داشته باشد تشکیل شده و با پیگیری و شکایت دستگاه های ذیربط با خاطیان برخورد جدی می شود.