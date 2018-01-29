مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی آلمان همچنان در بن بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مذاکرات به منظور تشکیل دولت ائتلافی آلمان به دلیل اختلاف‌نظر درباره مسئله پناهجویان متوقف شد و ۶ ساعت مذاکره برای دستیابی به توافق برای دولت ائتلافی بی‌نتیجه ماند.

در حالی که طرفین مذاکره مصمم به دستیابی به نتیجه بودند اما اوایل وقت امروز مذاکرات به نتیجه ای منتهی نشد. قرار است که تا چهارم فوریه (۱۵ بهمن‌ماه) توافق نهایی در این زمینه به دست یابد. گویا اختلاف طرفین در خصوص پناهجویان و وضعت آنها دلیل عدم توافق بوده است.

پیش از این، «میشائیل گروس برومر» مدیر اتحادیه پارلمانی احزاب سوسیال‌مسیحی و دموکرات‌مسیحی اعلام کرده بود که این احزاب و حزب سوسیال‌دموکرات باید تا ۴ فوریه به توافق برسند.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان هم روز جمعه ابراز امیدواری کرده بود که احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی بتوانند با سوسیال‌دموکرات ها در زمینه تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسند.

مرکل پس از انتخابات ۲۴ سپتامبر (۲ مهرماه)، نخست تلاش کرد تا دولتی متشکل از احزاب دموکرات‌مسیحی، سوسیال‌مسیحی، سبزها و لیبرال‌ها تشکیل دهد اما با وجود گذشت ۲ ماه از مذاکرات، احزاب درباره مواردی مانند امور محیط‌ زیست، پناهجویان و مسایل مالی به توافق نرسیدند.

سرانجام و با تلاش‌های «فرانک والتر اشتاین‌مایر» رئیس‌جمهوری آلمان با هدف جلوگیری از تکرار انتخابات و نیز تشکیل نشدن دولت اقلیت، سوسیال‌دموکرات‌ها موافقت کردند که برای تشکیل دولت با محافظه‌کاران وارد مذاکره شوند.

این در حالی است که حزب سوسیال‌دموکرات پیش از این اعلام کرده بود که تمایلی برای شرکت در دولت آتی مرکل ندارد و قصد دارد در قالب حزب مخالف فعالیت کند.