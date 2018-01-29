نشست علمی «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی با عنوان «علم اطلاعات و حکمرانی داده‌» روز شنبه ۱۴ بهمن در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می شود.

این برنامه هفتاد و یکمین نشست (چهارمین جلسه دوره دوازدهم) است که به موضوع «مدیریت فرا داده» اختصاص دارد و با سخنرانی سید مهدی طاهری متخصص علم اطلاعات و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمدجواد سخایی متخصص مدیریت دیتا در صنعت مخابرات همراه خواهد بود.

اجرای جلسه مذکور نیز به عهده مصطفی امینی است.

این نشست روز شنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود.