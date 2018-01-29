به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر اظهار داشت: با توجه به کاهش شدید بارندگی در سال جاری و ماههای اخیر همه مردم و مسئولین امر به این امر واقفاند که باید کاری اساسی در این مورد انجام داد.
وی در ادامه بابیان اینکه روند رو به رشد خشکسالیهای برای همگان محسوس شده است گفت: باید برخی روشهای خود را حتی بهصورت اجباری تغییر دهیم تا به اهداف موردنظرمان دستیابیم.
مدیر جهاد کشاورزی اهر در پایان گفت: این شهرستان به لحاظ اقلیمی یک منطقه کوهستانی است و خشکسالی نباید به این صورت در آن اتفاق میافتاد اما متأسفانه برخی بیبرنامگیها و ناهماهنگیها در سالهای پربارش نیز سبب شده که اکنون پدیده خشکسالی در این منطقه نیز مشهودتر باشد.
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