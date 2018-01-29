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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

مدیر جهاد کشاورزی اهر:

بی‌برنامگی‌ در سال‌های پربارش از عوامل تشدید خشکسالی فعلی اهر است

بی‌برنامگی‌ در سال‌های پربارش از عوامل تشدید خشکسالی فعلی اهر است

اهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر گفت: متأسفانه برخی بی‌برنامگی‌ها و ناهماهنگی‌ها در سال‌های پربارش موجب تشدید بیش از پیش پدیده خشک سالی در این منطقه کوهستانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی دوشنبه در جلسه  شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر اظهار داشت: با توجه به کاهش شدید بارندگی در سال جاری و ماه‌های اخیر همه مردم و مسئولین امر به این امر واقف‌اند که باید کاری اساسی در این مورد انجام داد.

وی در ادامه بابیان اینکه روند رو به رشد خشک‌سالی‌های برای همگان محسوس شده است گفت: باید برخی روش‌های خود را حتی به‌صورت اجباری تغییر دهیم تا به اهداف موردنظرمان دست‌یابیم.

مدیر جهاد کشاورزی اهر در پایان گفت: این شهرستان به لحاظ اقلیمی یک منطقه کوهستانی است و خشک‌سالی نباید به این صورت در آن اتفاق می‌افتاد اما  متأسفانه برخی بی‌برنامگی‌ها و ناهماهنگی‌ها در سال‌های پربارش نیز سبب شده که اکنون پدیده خشک‌سالی در این منطقه نیز مشهودتر باشد.

کد مطلب 4213395

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