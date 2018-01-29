۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

قائدی در بیمارستان خلیج فارس است/ طرفداران به بیمارستان نیایند

بوشهر- مهدی قائدی بازیکن تیم فوتبال استقلال که شب گذشته به دلیل تصادف دچار آسیب جدی شده است، اکنون در بیمارستان خلیج فارس بوشهر تحت درمان است.

عبدالرحیم دادجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل حادثه تصادفی که شب گذشته به مرکز ۱۱۵ بوشهر اعلام شد نیروهای ما در کمترین فرصت خود را به محل حادثه رساندند.

رئیس اورژانس استان بوشهر، افزود: تصادف مربوط به یک دستگاه سواری با پنج سرنشین بود که یکی از مصدومان سرپایی درمان شد، سه نفر به بیمارستان خلیج فارس و یک نفر نیز به بیمارستان تامین اجتماعی شهر بوشهر منتقل شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این خصوص عنوان کرد: مهدی قائدی بازیکن تیم استقلال تهران شب گذشته دچار سانحه رانندگی شد که به بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر منتقل و تحت درمان است.

از تمام شهروندان و فوتبال دوستان خواسته شده برای حفظ نظم بیمارستان و امکان ارائه خدمات درمانی و مراقبتی بهتر به ایشان و سایر بیماران از مراجعه در این خصوص به بیمارستان خودداری کنند.

