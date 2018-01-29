قائدی در بیمارستان خلیج فارس است/ طرفداران به بیمارستان نیایند

عبدالرحیم دادجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل حادثه تصادفی که شب گذشته به مرکز ۱۱۵ بوشهر اعلام شد نیروهای ما در کمترین فرصت خود را به محل حادثه رساندند.

رئیس اورژانس استان بوشهر، افزود: تصادف مربوط به یک دستگاه سواری با پنج سرنشین بود که یکی از مصدومان سرپایی درمان شد، سه نفر به بیمارستان خلیج فارس و یک نفر نیز به بیمارستان تامین اجتماعی شهر بوشهر منتقل شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این خصوص عنوان کرد: مهدی قائدی بازیکن تیم استقلال تهران شب گذشته دچار سانحه رانندگی شد که به بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر منتقل و تحت درمان است.



از تمام شهروندان و فوتبال دوستان خواسته شده برای حفظ نظم بیمارستان و امکان ارائه خدمات درمانی و مراقبتی بهتر به ایشان و سایر بیماران از مراجعه در این خصوص به بیمارستان خودداری کنند.