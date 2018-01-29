تلاش برای ارتقاء و بهبود وضعیت محیط بانان استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر ، نشست محیط بانان استان کرمانشاه با هدف بیان نقطه نظرات و پیشنهادات و بیان مشکلات با مدیرکل محیط زیست استان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

در این نشست فریدون یاوری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار داشت: زحمات محیط بانان و تلاشهای وصف درگیر آنان باعث دلگرمی ما و ارتقاء سطح محیط زیست استان خواهد شد.

یاوری اظهار کرد: همدلی، رفاقت و تعاملات روز افزون، راز موفقیت و پیشرفت در سیستم می باشد و همکاران تنجام وظایف کاری و رسیدگی به اولویت های شاخص را سر لوحه برنامه های کاری خود قرار دهند.

در ادامه محیط بانان و حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و پاسخ های مناسب در خصوص سوالات دریافت نمودند.

یاوری افزود: بهبود شرایط زیست محیطی استان و کشور با همکاری و جدیت محیط بانان میسر می شود.

وی بر روند بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کلیه پرسنل تاکید کرد و بیان داشت برای ارتقاء وضعیت محیط بانان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.