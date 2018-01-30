به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «شنیدن» کاری از گروه تئاتر «مهر شیراز» و با نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی در سال ۹۴ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. این اثر نمایشی با بازی الهام کردا، مهین صدری، مونا احمدی و آیناز آذرهوش بعد از اجرای عمومی در ایران در کشورها و فستیوال های مختلفی به صحنه رفته است.

«شنیدن» که خرداد و تیر سال جاری بار دیگر در ایران و در تئاتر مستقل تهران به صحنه رفت تا به حال در سوییس، هلند، فرانسه، آلمان، یونان، بلژیک، ایتالیا، نروژ، اتریش، پرتغال، صربستان و مقدونیه به صحنه رفته است.

این اثر نمایشی قرار است در تازه ترین اجرای خارجی خود روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن سال جاری (۱۷ و ۱۸ فوریه ۲۰۱۸) در شهر میلان کشور ایتالیا روی صحنه برود.

محمدرضا حسین زاده به عنوان دستیار اول کارگردان، برنامه ریز و مدیرتولید نمایش «شنیدن» حضور دارد و آنکیدوش دارش طراحی صدا و علی شیرخدایی مدیر تکنیک و ویدیوی این اثر نمایشی است.