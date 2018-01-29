به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان انقلاب که در موزه عبرت ایران برگزار شد، با اشاره میراث‌هایی که مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی برای موتلفه اسلامی باقی گذارد، گفت: یکی از میراث‌های آن مرحوم این بود که حزب موتلفه اسلامی باید بجای اشخاص بر یک سیستم متکی باشد.

وی افزود: امروز با اطمینان می‌توانم بگویم که خواسته مرحوم عسگراولادی محقق شده است یعنی ما متکی بر سیستم هستیم نه اشخاص. آرزوی دیگر مرحوم عسگراولادی این بود که در حزب جوانگرایی کنیم و از طرفی عضویت بانوان را نیز افزایش دهیم. در همین راستا اگر در سال ۱۳۷۵ حدود ۵ درصد از اعضای موتلفه اسلامی را بانوان تشکیل می‌دادند، امروز این مقدار به ۳۰ درصد رسیده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مرحوم عسگراولادی همواره می‌گفت ما باید بدنبال دولت و مجلس حزبی باشیم، اظهار کرد: یکی از نواقصی که در کشور ما وجود دارد این است که تحزب جان نگرفته است درحالی که یکی از لوازم تحقق جمهوریت نظام تحزب است.

حبیبی گفت: اگر تحزب واقعی در کشور بوجود بیاید، یک مصونیت برای نظام جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت زیرا بعنوان مثال وقتی امروز سیب زمینی یا تخم مرغ گران می‌شود تیغ تیز انتقادات و حملات اصل نظام را نشانه می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه موتلفه اسلامی در مسیر تحقق یک تحزب واقعی در کشور است، خاطرنشان کرد: احزاب می‌توانند سپر آسیب‌هایی باشند که نظام اسلامی را تهدید می‌کنند. باید تلاش کنیم که تحزب در کشور را نهادینه کرده و توسعه و تعمیق ببخشیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: کسانی که می‌گویند رشد تحزب در کشور با نظام مبتنی بر ولایت فقیه در تضاد است، اشتباه می‌کنند. بعنوان مثال اگر حزب موتلفه اسلامی، که یک حزب دینی است، روزی توانست دولت و مجلس حزبی تشکیل بدهد، آیا اصلا ممکن است در مقابل ولایت فقیه و نظام بایستد؟ پوست و گوشت و خون موتلفه‌ای‌ها دم از ولایت می‌زند.

حبیبی تصریح کرد: ما در حال حاضر در ۲۲۰ شهر و شهرستان نمایندگی حزب موتلفه اسلامی را داریم و تلاش کردیم این فرهنگ را جا بیندازیم که حزبی بودن هزینه دارد؛ یعنی هرکسی که عضو حزب است باید حق عضویت خود را پرداخت کند.