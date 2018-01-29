به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری با بیان اینکه میزان بارش‌های استان تهران با احتساب برف از ابتدای مهرماه تا امروز (۹ بهمن) ۵۲.۱ میلیمتر بوده است، افزود: این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۸ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در چنین زمانی شاهد ۱۲۹ میلیمتری بارندگی در سطح استان تهران بوده‌ایم، گفت: بارش‌های اول مهر تا ۹ بهمن سال جاری در استان تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد و در مقایسه با متوسط بارش‌های بلندمدت (۱۱۵ میلیمتر) ۵۵ درصد کاهش داشته است.

بختیاری، متوسط بارش برفی دو روز اخیر در استان تهران را ۲۲ سانتیمتر اعلام کرد و افزود: بارش‌های برفی تأثیر آنی در ذخایر آبی ندارند و ذهنیت مردم مبنی بر اینکه، وضعیت بارش‌ها خوب بوده و نیاز به صرفه جویی زیاد قبل استناد نیست و لازم است مردم تهران همچون گذشته در صرفه جویی آب مصرفی خود کوشا باشند.

وی ادامه داد: ذخایر برفی در استان تهران تا قبل از بارش‌های اخیر صفر بوده است، ولی با بارش‌های اخیر ذخیره برفی استان بهبود پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به بارش‌های اخیر که سبب ذخیره برفی در استان تهران شده است، ادامه داد: در پاییز امسال میزان بارش‌های استان به شدت کاهش داشت ولی بارش‌های اخیر باعث شد تا میزان بارش‌ها کمی بهبود یابد ولی کماکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش بارش داریم.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی‌های استان تهران از ابتدای بهمن ماه جاری تا امروز (۹ بهمن) حدود ۱۶ میلیمتر بوده است افزود: میزان ذخیره آب پشت سدهای (امیرکبیر، لار، طالقان، ماملو و لتیان) را که تأمین کننده آب تهران هستند تا تاریخ امروز (۹ بهمن ماه) ۵۶۸ میلیون متر مکعب است.بارش‌های اخیر به شکل برف بوده و با توجه به پایین بودن دما هنوز ذوب نشده است، لذا هیچ تأثیر مثبتی تا کنون بر روی ذخایر منابع آبی تهران نداشته است.

بختیاری با اشاره به اینکه سال گذشته در چنین زمانی آب پشت سدهای تهران ۵۹۰ میلیون متر مکعب بوده است، افزود: در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال آبی گذشته، ذخایر سدهای تهران ۲۲ درصد و نسبت به متوسط دراز مدت ۴۳ درصد کاهش داشته است.