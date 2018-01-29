۲۸۰طرح عمرانی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه ۲۸۰ طرح عمرانی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این تعداد طرح با بیش از سه هزار میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: از میزان کل اعتبارات این طرح ۸۰۴ میلیارد ریال اعتبار ملی، ۲۹۹ میلیارد ریال اعتبار استانی، ۳۸۸ میلیارد ریال از محل منابع داخلی، ۲۶۸ میلیارد ریال تسهیلات و اعتبارات بخش خصوصی است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال بیش از ۷۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.

عملیات اجرایی ۵۲ طرح ملی در چهارمحال و بختیاری آغاز می شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از تعداد کل طرح های قابل افتتاح در چهارمحال و بختیاری، ۴۵ طرح در شهرستان بروجن، ۱۳ طرح در شهرستان بن، ۱۳ طرح در شهرستان سامان، ۵۵ طرح در شهرستان شهرکرد، ۳۰ طرح در شهرستان فارسان، ۴۲ طرح در شهرستان لردگان، ۳۱ طرح در کوهرنگ و ۳۱ طرح در شهرستان اردل افتتاح می شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی ۵۲ طرح ملی در استان چهارمحال و بختیاری در دهه فجر آغاز می شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این میزان طرح با اغتبار ۹۲۰ میلیارد ریال اعتبار احداث می شود.