خطر زلزله بیخ گوش بیماران؛ بیمارستانی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال!

خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهرستان بروجرد به دلیل قرار گرفتن بر روی سه گسل «قلعه حاتم»، «سیلاخور» و «نهاوند» همواره شاهد بروز زلزلههای مختلفی بوده است و این موضوع ضرورت مقاومسازی ساختمانها بهویژه ساختمانهای عمومی و خدمات رسان را در این شهرستان دوچندان کرده است.
بزرگترین زلزلهای که شهرستان بروجرد در ۱۰۰ سال گذشته با آن مواجه بوده، مربوط به فروردین سال ۱۳۸۵ است که موجب شد بخش مهمی از زیرساختهای شهرستان بهویژه مراکز درمانی این شهرستان مورد آسیب قرار بگیرد.
بیمارستانی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال!
پس از زمینلرزه ۶ ریشتری در شهرستان بروجرد که موجب شد بخشهای مهمی از بیمارستانهای شهرستان بروجرد مورد آسیب قرار بگیرد و عملاً اعلام شد که مقاومسازی دو بیمارستان دولتی در این شهر صرفه اقتصادی ندارد و باید این ساختمانهای آسیبدیده تا زمان احداث و تکمیل بیمارستان جدید خدماترسانی کنند.
قدمت بیمارستان امام خمینی(ره) بروجرد به بیش از ۱۰۰ سال میرسد و در حال حاضر فرسودگی و قدمت بالای این فضای درمانی به چالشی جدی در حوزه سلامت این شهرستان تبدیلشده است.
در بخشی از مصوبه زلزله سال ۱۳۸۵ آمده است بیمارستان جایگزین امام خمینی (ره) بروجرد احداث شود و پس از تکمیل بیمارستان فوق، بیمارستان امام خمینی (ره) بازسازی و تبدیل به مرکز تخصصی قلب در شهرستان بروجرد شود.
دومین بیمارستان فرسوده کشور در بروجرد
پس از ۱۱ سال و ۱۰ ماه اینک بیمارستان جایگزین بیمارستان امام (ره) یعنی همان بیمارستان «آیتالله بروجردی» آماده افتتاح است، بیمارستانی که نهتنها پد فرود هلی کوپتر را ندارد بلکه به شکل آموزشی هم طراحی نشده است و در طراحی آن محلی برای نصب دستگاه « MRI »و دستگاههای پزشکی هستهای ایجاد نشده است.
موضوعی که این نگرانی را در دل میپروراند که همچون گذشته یک بیمار تصادفی که باید اورژانسی جراحی شود باید از بیمارستان به خیابان شلوغ و پرترافیک اعزام شود و پس از کلی معطلی و دریافت جواب « MRI» مجدد به بیمارستان بازگردد و برای جراحی آماده شود.
این موضوع چقدر میتواند خطرساز باشد موضوعی است که دانشگاه علوم پزشکی لرستان باید پاسخگوی آن باشند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ۱۲ سال از زلزله ۸۵، بیمارستان امام خمینی(ره) بار دیگر با زلزله ۴.۳ ریشتری آذرماه سال جاری، آسیب های جدی را متحمل شد.
موضوعی که این نگرانی را به وجود میآورد که بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد که به عنوان دومین بیمارستان فرسوده کشور شناخته میشود، آیا برای همیشه خدماترسانی بخشهای آسیبدیده آن متوقف میشود و یا اینکه بخش ۱۱۰ ساله آن تبدیل به موزه طب میشود و در محوطه آن بخشهای ضروری مجدد ساخته میشود.
بیمارستان امام خمینی (ره) بروجرد که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده در سال ۱۲۸۷ تأسیسشده است، این بیمارستان دارای ۱۱۹ تخت فعال است.
بیمارستان امام خمینی(ره) به فعالیت خود ادامه میدهد
معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به بیمارستان امام خمینی(ره)، بهعنوان بیمارستان قدیمی شهرستان بروجرد گفت: بروجرد دومین شهر پرجمعیت لرستان است و با توجه به الزام و نیاز به مراکز درمانی و بیمارستانی در این شهرستان، احداث بیمارستان «آیتالله بروجردی» بر اساس جمعیت و نیاز برای این شهرستان در نظر گرفتهشده است و بیمارستان امام خمینی(ره) نیز به کار خود ادامه خواهد داد.
علی خوارزم کیا در گفتگو با مهر بابیان اینکه بیمارستان «آیت الله بروجردی» بهطور مستقل کار خود را ادامه خواهد داد، افزود: اینکه بیمارستان امام خمینی(ره) دارای ساختمان قدیمی بوده ازنظر ما یک حسن بوده و این امر نشان میدهد که جزو مراکزی است که فعالیت درمانی آن پیشینه خوبی دارد.
وی با تأکید بر اینکه بنابراین باید این بیمارستان بهینهسازی و مقاومسازی شود، گفت: اگر لازم باشد بر اساس شرایط استان و شهرستان برای بیمارستان امام خمینی(ره) تصمیمات لازم اخذ میشود اما این بیمارستان به کار خود ادامه خواهد داد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان بابیان اینکه خیرین نیز کمکهایی برای مقاومسازی و تجهیز این بیمارستان داشتهاند و هدایت منابع دانشگاه را نیز در این زمینه داشتهایم، تصریح کرد: نوسازی و تجهیز بیمارستانها هزینههای زیادی را طلب میکند.
خوارزم کیا در رابطه با وضعیت ارائه خدمات در بیمارستان امام خمینی(ره) با افتتاح بیمارستان «آیتالله بروجردی» نیز گفت: در این رابطه فعلاً تصمیمگیری خاصی صورت نگرفته، منتها فعلاً خدماترسانی را در این بیمارستان متوقف نکردهایم و به لحاظ کمی و کیفی خدمات را افزایشخواهیم داد.
بیمارستان «آیتالله بروجردی» بهصورت آموزشی و درمانی مدیریت شود
وی گفت: حال اینکه اگر بعداً این بیمارستان برای یک حوزه تخصصی خاصی پیشبینی شود و یا اینکه روال قبل را ادامه دهد به سیاستهای معاونت درمانی علوم پزشکی برمیگردد، اما تا آنجایی که من اطلاع دارم تصمیمگیری خاصی در مورد آن گرفته نشده است.
خوارزم کیا معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به آماده افتتاح بودن بیمارستان «آیتالله بروجردی» در شهرستان بروجرد گفت: این بیمارستان سومین بیمارستان درمانی شهرستان بروجرد خواهد بود.
وی بابیان اینکه بنابراین اگر مقدور باشد بیمارستان «آیتالله بروجردی» بهصورت آموزشی و درمانی مدیریت شود، عنوان کرد: عملیات اجرایی این بیمارستان در سال ۸۵ آغاز و در سال ۹۶ آماده بهرهبرداری شده است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان بابیان اینکه به استناد قانون ساخت مراکز درمانی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: از زمانی که عملیات اجرایی این بیمارستان شروعشده وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بهعنوان بهرهبردار مقرر شد که این مرکز را از وزارت راه و شهرسازی تحویل بگیرد.
افتتاح بیمارستان جدید در دهه فجر
خوارزم کیا در ادامه سخنان خود بابیان اینکه کارفرمای این پروژه وزارت راه و شهرسازی بوده و دانشگاه درروند ساخت آن نمیتوانست دخالت کند، هرچند پیگیر عملیاتی شدن آن بوده ایم بهطوریکه طی دو تا سه سال اخیر در اوج احداث خود بوده است، گفت: همچنین وزارت بهداشت پیگیریهایی برای تجهیز این بیمارستان داشته است.
وی بابیان اینکه با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی و با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته، دهه فجر امسال این بیمارستان بهطور رسمی شروع به کار کند، افزود: مهمترین رکن بهرهبرداری از بیمارستان بحث تجهیز آن است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود مساحت بیمارستان «آیتالله بروجردی» را ۳۲ هزار و ۹۰ مترمربع عنوان کرد و گفت: همچنین زیربنای ساختمان اصلی بیمارستان ۱۹ هزار مترمربع و زیربنای ساختمانهای مجاور و جنبی آن هزار و ۱۸۲ مترمربع است و این بیمارستان دارای ۲۲۹ تخت بیمارستانی است و در پنج طبقه با اسکلت بتنی احداثشده است.
خوارزم کیا بابیان اینکه بهطور تقریبی ۴۴۵ میلیارد ریال هزینه ساخت این بیمارستان بوده که از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمینشده است، عنوان کرد: همچنین در یک مرحله برای خرید تجهیزات چهارگانه بیمارستان ۲۳ میلیارد ریال از سوی دانشگاه علوم پزشکی هزینه صورت گرفته و همچنان کار تجهیز آن ادامه دارد و بالغبر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر اعتبار برای تکمیل تجهیزات آن موردنیاز است.
جسم اصلی بیمارستان امام خمینی(ره) که در مرکز آن قرار دارد مربوط به دهههای قبل از انقلاب است و سازههای پیرامون بخش مرکزی در دورههای اخیر ساختهشده است
وی با تأکید بر اینکه ما تجهیزات لازم را برای فعال کردن بیمارستان تأمین کردهایم، گفت: قبل از تحویل ساختمان بیمارستان کار تجهیز آن از سوی علوم پزشکی انجامشده و نیروهای انسانی در آن مشخص و مستقرشده و پزشکان موردنیاز آن مشخصشده و یک سری از بخشهای داخلی بیمارستان در حال حاضر فعال است اما افتتاح رسمی آن طی چند روز آینده خواهد بود.
رضا آریایی سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان نیز در رابطه با بیمارستان قدیمی امام خمینی(ره) بروجرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: این بیمارستان در دهههای قبل از انقلاب اسلامی احداثشده و اکنون دهههای زیادی بوده که مورداستفاده قرار میگیرد.
وی بابیان اینکه این بیمارستان از دو بخش نوساز و قدیمیساز تشکیلشده است، گفت: جسم اصلی ساختمان بیمارستان که در مرکز بیمارستان قرار دارد مربوط به دهههای قبل از انقلاب است و سازههای پیرامون بخش مرکزی در دورههای اخیر و بعد از انقلاب ساختهشده است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان در گفتگو با مهر بابیان اینکه جدیدترین قسمت سازههای پیرامونی بیمارستان بخش اورژانس بوده که توسط خیرین سلامت در سال گذشته مورد بهرهبرداری قرار گرفت که سازهای بسیار مقاوم و محکم است، گفت: با توجه به اینکه دو بیمارستان موجود کفاف بخش بهداشت و درمان بروجرد را نمیداد باهمت استانداران وقت و نمایندگان مردم بروجرد در مجلس بیمارستان «آیتالله بروجردی» بهعنوان جایگزین بیمارستان امام خمینی(ره) احداث شد.
لزوم توسعه بیمارستان تأمین اجتماعی
آریایی بابیان اینکه اگر همه تختهای این بیمارستان به بهرهبرداری برسد میتواند نقش مؤثری را در بهبود بخش سلامت در بروجرد ایفا کند، گفت: اینکه بعدها دانشگاه علوم پزشکی چه کاربریهایی را برای بیمارستان امام خمینی(ره) در نظر خواهد داشت به سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی برمیگردد.
وی بابیان اینکه سازه این بیمارستان اگرچه عمر زیادی دارد اما یک زلزله ۶.۱ ریشتری را در فروردینماه سال ۸۵ تحمل کرد و هیچگونه خسارتی راندید، گفت: این بیمارستان بههرحال استحکام را دارد و نمیتوان بگوییم که هیچ استحکامی ندارد و اگر نداشت زلزله باید آن را تخریب میکرد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان بابیان اینکه در حال حاضر بروجرد چهار بیمارستان دارد، تصریح کرد: سه بیمارستان «شهید چمران»، «امام خمینی(ره)» و «آیتالله بروجردی» متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بوده و بیمارستان تأمین اجتماعی نیز در این شهرستان ارائه خدمات میکند.
آریایی گفت: همچنین شهرستان بروجرد دو کلینیک درمانی دارد که فعال هستند اما با توجه به رشد و توسعه بروجرد، اگر بیمارستان تأمین اجتماعی توسعه یابد میتوان ارائه خدمات بیشتری را به مردم شاهد باشیم.
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