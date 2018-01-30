فردا آخرین مهلت شرکت در کنکور ۹۷/ ۸۱۵ هزار نفر ثبت نام کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنکور سراسری سال ۹۷ به منظور پذیرش دانشجو برای دوره های روزانه نوبت دوم یا شبانه، نیمه حضوری مجازی و پردیس های خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.

وی یادآور شد: تا امروز دهم بهمن ماه ۹۶ تعداد ۸۱۵ هزار و ۶۱۵ داوطلب برای شرکت در کنکور سراسری ۹۷ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله رشته های با آزمون دانشگاه آزاد، ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: ثبت نام صرفا از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می گیرد و دفترچه راهنمای ثبت نام حاوی شرایط و ضوابط شرکت در کنکور سراسری ۹۷ همزمان با ثبت نام در روز یکشنبه اول بهمن منتشر شده است.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصرا اینترنتی انجام می شود لذا داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن فعال است با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۲۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام، برای شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: با توجه به اینکه در مراحل مختلف فرایند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه می شود لذا داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه داشته باشند، می توانند با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال، به عنوان استفاده از خدمات پیام کوتاه از این خدمات استفاده کنند.

توکلی ادامه داد: در آزمون سراسری سال ۹۷ دارندگان دیپلم نظام قدیم، بدون توجه به نوع دیپلم و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و یا فارغ التحصیل پیش دانشگاهی بدون توجه به نوع مدرک پیش دانشگاهی با توجه به رشته های تحصیلی مورد علاقه خود، می توانند منحصرا متقاضی یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، و یا زبان های خارجی شوند و در تقاضانامه اینترنتی ثبت نام آن را ثبت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: چنانچه داوطلبی علاقمند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی باشد لازم است ضمن اعلام علاقمندی در تقاضانامه نسبت به پرداخت مبلغ ۱۱۰ هزار ریال دیگر از طریق سایت سازمان اقدام و کارت اعتباری مربوط را دریافت کنند.

توکلی تاکید کرد: داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبت نام و ارسال عکس و پس از دریافت شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام خود، می توانند در قسمت مشاهده و چاپ اطلاعات ثبت نامی، اطلاعات خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون سراسری سال ۹۷ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیرماه ۹۷ برگزار می شود.