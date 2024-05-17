بمباران بی سابقه کرانه باختری با جنگنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنگندههای دشمن صهیونیستی محله الدمج در اردوگاه جنین در کرانه باختری را بمباران کرده که در نتیجه آن چند فلسطینی شهید و زخمی شدند.
این دومین بار از سال ۲۰۰۲ است که ارتش صهیونیستی در حملات خود در کرانه باختری و علیه جنین از جنگنده استفاده میکند.
شبکه الجزیره اعلام کرد که در این حمله «اسلام خمایسی» از فرماندهان گردان جنین به شهادت رسیده است و ۶ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
یدیعوت احرونونت هم نوشت که این حمله یک تیم عملیاتی فلسطینی را هدف قرار داده است که در صدد اجرای عملیاتی در آینده نزدیک بود.
از سوی دیگر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی از برگزاری تظاهرات خانوادههای نظامیان و سربازان ارتش اسرائیل علیه ادامه جنگ غزه خبر داد.
به نظر میرسد که خانوادههای سربازان و نظامیان بسیار نگران سرنوشت سربازان در جنگ غزه هستند، چون مادر یک سرباز گفته است: «خانواده های بیش از هزار سرباز متوجه شدند که فرزندانشان بدون هیچ برنامهای صرفاً در حال قربانی شدن هستند.»
یک معترض نیز در این راهپیمایی گفت: «متوجه شدیم که هیچ استراتژی، هیچ برنامهای وجود ندارد و سربازان در حال از دست دادن اعتماد به فرماندهان هستند.»
گفته شده است که خانوادههای سربازان خواستار پایان دادن به جنگ غزه شدند و خطاب به هالیوی، وزیر جنگ گفتند که عملیات رفح تله مرگ برای فرزندانشان است.
ساعاتی پیش نیز ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان خود در درگیریهای شمال غزه خبر داد. بر اساس این گزارش، نظامی مذکور از عناصر یگان ویژه چتربازان رژیم صهیونیستی بوده که در شمال غزه مستقر بوده است.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت امروز به نقل از نظامیان ارتش اشغالگر صهیونیستی در جبالیا اعلام کرد که ارتش این رژیم با مقاومت سرسختانهای مواجه شده و درگیریهای جبالیا، شدیدترین درگیریها از ۷ اکتبر تاکنون است.
در همین رابطه گردانهای ناصر صلاح الدین اعلام کرد که این گردانها در عملیات مشترک با گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی شهرک صهیونیستی سدیروت را با موشکهای ۱۰۷ میلیمتری هدف قرار دادند.
این گردانها همچنین از حمله موشکی به مراکز فرماندهی و کنترل دشمن صهیونیستی در شرق رفح خبر داده و تاکید کردند که در این حمله تعدادی از نیروهای دشمن مستقیماً هدف قرار گرفتهاند.
خبرگزار فلسطینی شهاب همچنین از درگیریهای گسترده بین گروههای مقاومت و اشغالگران صهیونیست در غرب شهرک الزهرا و اطراف منطقه نتساریم در شمال اردوگاه النصیرات در مرکز غزه خبر داد.
گردانهای قدس همچنین اعلام کرد که تعدادی راکت ۶۰ میلیمتری ضد تجمع انسانی و زرهی صهیونیستها در منطقه برج الطنانی در شرق اردوگاه جبالیا شلیک کرده است. رژیم صهیونیستی هنوز آمار رسمی از تلفات نیروهای خود در درگیریهای امروز منتشر نکرده است.
گردانهای شهید عزالدین قسام نیز ظهر امروز طی بیانیهای اعلام کرد که مبارزانش با هدف قرار دادن یک نفربر با راکت یاسین ۱۰۵ و حمله سنگین به نظامیان صهیونیست با تیربار BKC، برخی از آنها را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند.
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