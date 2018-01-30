غیرنظامیان هدف حملات داعش و طالبان در افغانستان قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، کشتارها و خشونت های اخیر در افغانستان به نگرانی سازمان ملل متحد افزوده است؛ یافته های این سازمان نشان می دهد که در ۹ ماه اخیر بیش از ۸ هزار غیر نظامی در حملات تروریستی در افغانستان کشته و زخمی شده اند.

«دانیل بیل» رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: حمله به هتل «اینترکانتیننتال»، دفتر سازمان حمایت از کودکان در «ننگرهار» و حمله مرگبار روز شنبه کابل بسیار وحشتناک بود. سازمان ملل به طور جدی نگران این امر است. در این حملات غیر نظامیان به صورت عمدی هدف قرار گرفته اند. نیاز است تا مرتکبین این جنایات به دادگاه کشانده شده و پاسخگو باشند.

در یک ماه اخیر پایتخت افغانستان روزهای سختی را پشت سر گذاشت، حمله داعش به مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی فرهنگی تبیان ۵۰ کشته و ۹۰ زخمی بر جای گذاشت.

پس از آن در حمله گروهی طالبان به هتل اینترکانتیننتال ۳۸ تن جان باختند و دهها تن دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین در حمله روز شنبه طالبان در چهار راه «صدارت» این شهر، ۱۰۳ تن جان باختند و ۲۳۵ تن دیگر زخمی شدند.

روز گذشته نیز در حمله داعش به دانشگاه نظامی «مارشال فهیم» کابل ۱۱ سرباز ارتش این کشور جان باختند و ۱۶ تن دیگر نیز زخمی شدند.

متعاقب این حملات، سازمان ملل بار دیگر از نیروهای طرفدار و مخالف دولت افغانستان خواست تا حفاظت از غیر نظامیان را در اولویت قرار دهند.

رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل گفت: تمامی گروه ها باید متعهد به قوانین جنگی بشر دوستانه باشند. طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت افغانستان باید تعهدات خود در این زمینه را عملی کنند.

نهادهای حقوق بشری افغانستان نیز کشتار غیر نظامیان از سوی طالبان و دیگر گروه های تروریستی را جنایت جنگی خواندند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان اظهار داشت که در ۶ ماه گذشته سال جاری، ۵ غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. این کمیسیون غیر نظامیان را قربانی اصلی حملات در افغانستان دانست.

«بلال صدیقی» سخنگوی کمیسیون حقوق بشر بیان کرد: حمله به غیر نظامیان و اماکن عمومی نقض صریح قوانین بین المللی بشردوستانه و نمونه بارز جنایت جنگی است.