محورهای آزادراهی استان البرز باز است/استفاده از ۱۰۰۰ تن شن و نمک

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و آزادراهی استان البرز و بیان عملکرد اداره کل راه داری استان طی سه روز گذشته، اظهار کرد: عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه محور کوهستانی و برف‌گیر کرج - چالوس برقرار است.

وی با اشاره به اینکه تمامی محورهای آزادراهی اعم از تهران - کرج، کرج - قزوین و کرج - چالوس باز بوده و مشکلی در این بخش وجود ندارد، افزود: تردد در مسیرهای یادشده برقرار است اما بدون شک رانندگان باید با رعایت کامل نکات ایمنی و راهنمایی و رانندگی حرکت کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در خصوص بارش شدید برف و کولاک در استان، خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات بارش برف عملیات پاک‌سازی در سطح محورهای استان البرز آغاز شد.

صفری همچنین به فعالیت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی عوامل راهداری استان طی چند روز گذشته اشاره کرد و گفت: برای پاک‌سازی محورهای مواصلاتی استان در این چند روز بیش از هزار تن شن و نمک مصرف‌شده است.