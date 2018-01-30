به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به دیدار هفته بیست و دوم تیمش برابر سپاهان گفت: یک دربی بزرگ در پیش داریم. بازی خیلی سختی خواهیم داشت. امیدوارم بتوانیم از سد یک تیم بزرگ عبور کنیم.

وی در مورد شرایط تیم سپاهان گفت: آنها در منطقه خطر قرار دارند اما بعید می دانم که کیفیت آنها به گونه ای باشد که برای فرار از سقوط بجنگند. این شرایط در چنین بازیهایی کمترین تاثیر را دارد. سپاهان بازیکنان و تیم خوبی دارد و نمی توان ان را دست کم گرفت. با این حال با وجود بازیکنان خوبی هم که در اختیار دارند بعید است که بتوانند از بحران خارج شوند!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه چرا کرانچار نتوانست با این تیم نتیجه بگیرد گفت: من نمی دانم مشکل این تیم چیست اما می دانم که این باشگاه سابقه طولانی دارد و در ۱۰ سال اخیر موفق ترین تیم در نتیجه گیری فوتبال ایران بوده است. در فینال لیگ قهرمانان آسیا بوده اند و سه دوره در این مسابقات حضور داشته اند. طبیعی است که هواداران سپاهان همیشه حداکثر انتظارات را از این تیم دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه وقایع آنطور که باید برای دوستم آقای کرانچار رقم نخورد. شانس هم نداشت و نتایج انگونه که می خواست رقم نخورد. سپاهان نسبت به نتایجی که کسب کرد خیلی بهتر بازی کردند.

برانکو در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ممکن است در دربی روز ۱۰ اسفند با برتری برابر استقلال جشن قهرمانی بگیرد گفت: خودمان را درگیر این مسائل نمی کنیم. از ابتدای فصل هدفمان را مشخص کرده ایم. با این حال رقبای خیلی سرسختی داریم. هدف ما در هر بازی برد است و می خواهیم امتیازات زیادی را بگیریم و قهرمان شویم. اما اینکه چه زمانی می خواهیم قهرمان شویم و جشن بگیریم مشخص نیست. الان مهمترین دغدغه ما این است که بتوانیم سپاهان را ببریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد پیشنهادهایی که دلال ها به بازیکنانش می دهند گفت: بازیکنانی که قرارداد دارند که تکلیف شان مشخص است. آنهایی که قرارداد ندارند پیشنهاد می کنیم. اگر دوست داشتند می مانند اگر هم نه که هر تصمیمی گرفتند مشکلی نیست. کادر خوبی داریم. در کنار بازیکنانی که مقابل پیکان بازی کردند چند بازیکن دیگر داریم. وحید امیری نبود، فرشاد احمدزاده هم نبود. ضمن اینکه امید عالیشاه هم برمی گردد. اگر فکر می کنند جای بهتری دارند بروند. کاری از دست ما برنمی آید.

وی در مورد اینکه پرسپولیس میزبان دیدارها با عربستانی ها نیست گفت: طبیعی است که از این موضوع ناراحت هستم. ما سال قبل از ۱۲ بازی ۹ بازی را بیرون از خانه بازی کردیم و یک میلیون دلار ضرر کردیم چرا که هواداران را در اختیار نداشتیم. متاسفانه این شرایط پیش آمده و نمی شود کاری کرد.