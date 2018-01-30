تجدید میثاق مدیران و کارکنان کمیته امداد با آرمان های امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، پرویز فتاح، مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور و معاونان، مدیران کل و جمعی از کارکنان این کمیته در آستانه دهه مبارک فجر با حضور در حرم مطهر امام راحل(ره) با آرمان های ایشان تجدید میثاق کردند.

در این مراسم که با نثار گل و فاتحه همراه بود، حاضران نسبت به مقام والای بنیان گذار انقلاب اسلامی ادای احترام و بر ادامه راه ایشان تاکید کردند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مراسم با بیان این که انقلاب اسلامی پس از گذشت ۴ دهه از عمر توانسته از منطق امام راحل(ره) برای پیشبرد اهداف نظام به بهترین شکل استفاده کند، گفت: اگر بخواهیم از مشکلات خارج شویم، راهی جز تداوم راه امام نداریم.

پرویز فتاح بر ادامه راه نورانی امام توسط امدادگران، مدیران و معاونان نهاد انقلابی کمیته امداد همواره تاکید کرد و گفت: زنده نگاه داشتن مکتب و مسلک امام راحل تنها راه درست حل مشکلات کشور است و در این مسیر باید توجه به مردم و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه امور خود قرار دهیم.