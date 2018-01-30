ضرورت همکاری بیشتر با قوه قضائیه برای حل مشکل استارت آپ ها

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور در حاشیه نشست نخبگانی فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: مثال‌های واضحی وجود دارد که چگونه شرکت‌های دانش بنیان‌ها توانسته‌اند ساختار خدمات را عوض کنند. این خدمات نشان می‌دهد که جامعه تشنه گرفتن این خدمات است و تمایلی به شیوه سنتی ندارد.

وی با بیان اینکه حرکت قوه قضاییه در کمک گرفتن از شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه خدماتش کار خوبی است، گفت: اکنون این خدمات به شکل جدیدی ارائه می شود و کمک گرفتن از شرکت‌های دانش بنیان هم جای بسی خوشحالی است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوردر پاسخ به این سوال که محدودیت هایی برای استارت آپ ها وجود دارد، درخواست شما از قوه قضائیه در این خصوص چیست؟ گفت: محدودیت‌هایی برای استارتاپ‌ها وجود دارد؛ اما ما باید کمی هم فکر و هم حرکت باشیم. یکی از مشکلات فعلی عدم وجود هماهنگی‌ها است که تاکنون کامل نشده است اما خواسته‌مان این است که این محدودیت‌ها کمتر شود البته در دنیا هم این مشکلات وجود داشته است.

وی افزود: این مشکلات قابل حل است اما احتیاج دارد که با قوه قضاییه نزدیک‌تر باشیم.