دومین دستکند پناهگاه زیرزمینی زیربافت شهری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، زهرا ساروخانی سرپرست هیأت باستان شناسی امروز «سه شنبه » با اعلام این خبر گفت : این دستکند پناهگاهی در زیر بافت تاریخی شهر سفید شهر از توابع شهرستان آران و بیدگل قرار دارد.

به گفته این باستان شناس ، ورودی اصلی آن از طریق یک چاه به عمق ۲ متر در گوشه یکی از اتاق های دستکند سرداب خانه تاریخی بقال حفر شده است.

او با اشاره به شروع کاوش باستان شناسی در شهرزیرزمینی سفید شهر از دو روز پیش تصریح کرد :هنوز اطلاعات کاملی در باره قدمت و چگونگی گسترش آن به دست نیامده است.

ساروخانی خاطر نشان ساخت :داخل فضاهای مورد اشاره تا ارتفاع یک مترو بیست سانتی متری پر شده و کاوش در آن بسیار سخت و زمان بر است.

سرپرست هیأت باستان شناسی گفت :شهر زیرزمینی سفید شهر بعد از نوش آباد دومین شهر زیرزمینی شناسایی شده در ایران (دستکند پناهگاهی زیر بافت تاریخی شهر)است.

فصل اول کاوش های باستان شناسی در شهر زیر زمینی سفید شهر آران و بید گل اصفهان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است .

شهر زیرزمینی نوش آباد که آن را شهر زیرزمینی "اویی" نیز می نامند در نوش‌آباد از بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل و در مجموعه تاریخی چاله سی شهری قرار دارد و دارای قدمت ۱۵۰۰ ساله است و به دوره ساسانیان مربوط می‌گردد.