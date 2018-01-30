مدل اجرای پزشک خانواده در فارس کشوری شد/ افتتاح ۷۲ پروژه درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولین علوم پزشکی شیراز افزود: آگاهی مردم باعث کاهش بیماری و توسعه سلامت می شود که درمان و سلامت اولویت های حرکتی سلامت است.

وی ادامه داد: امروز مهمترین قسمت هر کشور دانشگاه ها است زیرا تربیت کننده انسان ها است و مهمترین ثروت هر کشور هم نیروی انسانی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز جمله دانشگاه های مادر است که بسیاری از اتفاقات نوین در آن انجام می شود.

بهادر افزود: در طرح پزشک خانواده باید به این نکته توجه داشت که اگر بخواهیم کنترل هزینه کنیم در بحث سلامت که بیشترین بودجه را طلب می کند باید برنامه ریزی خاص داشت.

وی یادآور شد: در اکثر کشورهای جهان موضوع پزشک خانواده وجود دارد اما در کشور ما به دلیل تازگی داشتند مورد بحث قرار گرفت که طی مدت گذشت وزارت بهداشت اعلام کرد که در کل کشور اجرایی می شود و به نظر می رسد مدل اجرایی استان فارس در کشور اعمال می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: نتیجه اجرای طرح پزشک خانواده در دراز مدت ممکن است زیرا نوع بیماری ها در دراز مدت مشخص و فرایند پیشگیری انجام می شود بنابر این موثر بوده است.

وی تصریح کرد: هرچند ممکن است برخی درک درست از اجرای این طرح نداشته باشند و نارضایتی خود را بیان کنند.

بهادر در خصوص شیوع سالک نیز گفت: از جمله بیماری های قدیمی در فارس است که به طور موردی در استان مشاهده می شود که به دلیل شرایط اقلیمی و زیر ساخت های روستایی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: موضوع سالک در سطح شهر به طور کاملا موردی و در یک منطقه بوده که به سرعت رسیدگی شد در سال ۹۳ حدود ۴ هزار ۶۱۱ نفر و در سال ۹۶ به حدود ۱ هزار و ۱۳۰ مورد بوده که شاهد کاهش فراوان هستیم.

وی در خصوص جذب توریسم پزشکی نیز گفت: ۱۰ بیمارستان دارای مجوز برای جذب توریسم پزشکی هستند که اکثر آنها خصوصی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص بدهی بیمه ها نیز گفت: برخی از بیمه ها بدهی خود را به وسیله اوراق پرداخت کرده اند و کل بدهی ۷۵۰ میلیارد تومان است که تامین اجتماعی ۴۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد و اگر مطالبات ادامه داشته باشد طرح تحول سلامتی باقی نخواهد ماند.

وی در خصوص کشف داروی ایدز نیز تاکید کرد: روزانه چند نفر با مراجعه به این مجموعه ادعای کشف داروی جدید دارند و در خصوص داروی ایدز نیز همین اتفاق افتاد اما دارای جایگاه و علمی نیست.

بهادر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های دهه فجر این دانشگاه نیز گفت: به مناسب دهه مبارک فجر ۷۲ پروژه درمانی به ارزش ۳۹۲ هزار و ۴۸۷ میلیون ریال افتتاح می شود.