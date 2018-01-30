نمایش منتخبی از آثار تجسمی گنجینه هنر انقلاب در گالری عالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، به مناسبت گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منتخب آثار گنجینه هنر انقلاب در رشته های نقاشی، گرافیک و مجسمه با موضوع انقلاب در گالری عالی به نمایش در می آید.

آثار هنرمندانی همچون کاظم چلیپا، مصطفی گودرزی، ابوالفضل عالی، حسین خسروجردی، حبیب الله صادقی، سید حمید شریفی آل هاشم، طاهر شیخ الحکمایی، علی وزیریان، محمد خزایی، احمد آقاقلیزاده، صدیقه سلمان، محمدعلی ترقی جاه، ناصر پلنگی، مصطفی ندرلو، علی شیخی، علیرضا خالقدادی، ملک دادیار گروسیان، قدرت الله معماریان، نادر قشقایی، عبدالحمید قدیریان، علی اصغر یوزباشی، فرهاد ابراهیمی و کامیار صادقی در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

نمایشگاه گنجینه هنر انقلاب روز شنبه چهاردهم بهمن، ساعت ۱۵:۳۰ در گالری عالی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ افتتاح می شود.

نمایشگاه مذکور تا تاریخ ۳۰ بهمن جاری همه روزه (به غیر از ایام تعطیل) از ساعت ۹ تا ۱۹ پذیرای علاقه مندان است.