مدیر کل حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان دانشجویان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، ماهروغدیری به سمت سرپرست دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان منصوب شد.
ماهرو غدیری عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی است.
مدیر کل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان با حکم رئیس این سازمان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، ماهروغدیری به سمت سرپرست دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان منصوب شد.
ماهرو غدیری عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی است.
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