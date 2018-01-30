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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۴

با حکم رئیس سازمان امور دانشجویان ؛

مدیر کل حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان دانشجویان منصوب شد

مدیر کل حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان دانشجویان منصوب شد

مدیر کل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان با حکم رئیس این سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، ماهروغدیری به سمت سرپرست دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان منصوب شد.

ماهرو غدیری عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی است.

کد مطلب 4214554
زهرا سیفی

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