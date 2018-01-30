مدیر کل حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان دانشجویان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، ماهروغدیری به سمت سرپرست دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان منصوب شد.

ماهرو غدیری عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی است.