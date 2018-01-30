خلاقیت و اصالت، مهم ترین شاخصه در داوری آثار بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجی شیزری در مراسم اختتامیه دومین جشنواره فجر صنایع دستی که امروز دهم بهمن ماه درتالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد گفت: آنچه به این جشنواره اهمیت می دهد، الگو سازی و نمونه پروری است که بتوان بر اساس آن، سلایق بازار را شناخت و البته دوام چنین برنامه هایی موجب می شود تا هنرمندان خلاقه تر رفتار کنند و درک و شناخت بیشتر و بهتری از بازار داشته باشند.

دبیر دومین جشنواره صنایع دستی فجر بیان کرد: بیش از٢٠٠ هنرمند از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند و ٤٠٠ اثر به همراه تعدادی از آثار منتخب نشان ملی صنایع دستی از اول تا امروز ١٠ بهمن ماه در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته شد. حضور استادان صاحب نام نقطه عطف این هنر در دومین جشنواره صنایع دستی است.

علی حاجی شیزری با بیان اینکه این جشنواره نسبت به جشنواره های دیگر فجر جوان است، افزود: هنرهای سنتی نشان از ریشه تنومند هنر هنرمندان این سرزمین دارد به همین دلیل در این جشنواره به ١٠ هنرمند سرو زرین به همراه لوح تقدیر و جایزه داده می شود. همچنین به پاس قدردانی از استادان این عرصه از ٦ استاد تقدیر می کنیم. به ١٨ هنرمند نیز دیپلم افتخار اعطا می شود.

او گفت: هفت داور تراز اول آثار جشنواره را بر اساس شاخصه های خلاقیت، نو آوری، اصالت، توجه به مبانی اصولی، طراحی و مرغوبیت ارزیابی کرده اند.

نفیسه خلج- هنرمند فعال در حوزه سرامیک از دیگر سخنران اختتامیه جشنواره صنایع دستی نیز بیان کرد: تفاوت نمایشگاهی که در جشنواره صنایع دستی برپا شد با سایر نمایشگاه های دیگر این است که صنایع دستی سنتی، فاخر، کلاسیک در کنار صنایع دستی معاصر دیده شد.