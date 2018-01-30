پلاژ شهرداری ساری بنام نهاد دیگر سند زده شد/ شهرفروشی نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ذلیکانی عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر ساری درباره زمین موسوم به پلاژ شهرداری اشاره کرد و گفت: این زمین که ۵۰ سال در تصرف شهرداری بود به نام نهاد دیگر سند زده شده و این موضوع در قالب یک شکوائیه به شورا ارسال شده است.

وی افزود: ملک ۳.۴ هکتاری موسوم به پلاژ شهرداری بیش از ۵۰ سال در تصرف شهرداری ساری قرار داشته است و شهرداری برای اجرای تفریحی و توریستی اقدام به عقد قرارداد رسمی ملک با جهاد کشاورزی کرد و قسمت عمده طرح اجرا شده است.

وی اظهار داشت: طبق قانون سند مالکیت باید بنام شهرداری ساری صادر شود اما در اقدام حیرت آور اقدام به اخذ سند مالکیت به نام نهاد دیگری شده است.

وی گفت: این اقدامات در درجه اول مغایر با منافع شهروندان است و باید با همکاری دادستانی و جهاد کشاورزی و شهرداری، نسبت به ابطال سند به نام ستاد فرمان اجرایی حضرت امام راحل اقدام شود.

سعید نجاریان عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه سیاست شورا این است که در سال ۹۷ افزایش در زمینه بهای خدمات شهری نداشته باشیم تصریح کرد: در برخی موارد نیز شاهد کاهش تعرفه خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه ساخت و ساز شهرفروشی نباید صورت گیرد گفت: نسبت به کسانی که طبق پروانه اقدام به ساخت و ساز می کنند حمایت هایی صورت می گیرد و جرایم سختی برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه عوارض کسب و پیشیه در لایحه بودجه ۹۷ افزایش نمی یابد گفت: در زمینه عوارض ارزش افزوده نیز نظر شورا این است که افزایش ضریب نداشته باشیم و سیاست های تشویقی سال های قبل دوباره اعمال می شود.