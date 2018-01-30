به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر عصر امروز پس از پیروزی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان در جام حذفی و صعود به فینال در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: این پیروزی را به مهدی قائدی، بازیکن جوان تیم ما که اکنون در بیمارستان بستری است تقدیم می کنم و امیدوارم این بازیکن جوان به زودی به میادین بازگردد و بتواند به صورت ثابت برای ما بازی کند.

وی افزود: هماهنگونه که هفته قبل نیز اعلام کردم من عاشق تیم خود هستم. ۳۰ سال که در جاهای مختلف دنیا مربیگری می کنم ولی این تیم استقلال، شخصیت بسیار بزرگی دارد و تیم بسیار بزرگی است.

شفر ادامه داد: قبل از این مسابقه عصبی بودم و فکر می کردم حتی ممکن است این بازی را در برابر صنعت نفت آبادان واگذار کنیم.

سرمربی استقلال گفت: روحیه و کار تیمی ما در این بازی فوق العاده بود. خوشحالم در برابر برزیل بازی کردیم و به پیروزی دست یافتیم البته من در زمانی که سرمربی تیم ملی کامرون بودم در پاریس موفق به شکست برزیل شده بود.

شفر بیان کرد: بازی سختی در برابر صنعت نفت آبادان داشتیم. با توجه شرایط بازی و هواداران پرشوری که نفت آبادان از آنها استفاده می کرد بازی سختی بود. آنها روی توپ های بلند، بسیار خطرناک بودند ولی خوشبختانه خط دفاع و هافبک ما به خوبی در این خصوص موفق عمل کرد و باید به کی روش بابت داشتن این بازیکنان که می تواند از آنها در تیم ملی استفاده کند تبریک بگویم.

وی با اشاره به اینکه این پیروزی را به هواداران پرشور خود نیز تقدیم می کنم، عنوان کرد: استقلال تیم بزرگی است و نه تنها در تهران و ایران؛ بلکه در کل دنیا و حتی در آلمان هوادار دارد.

سفر با بیان اینکه ما نیاز به بازیکن جدیدی داریم ولی هنوز موفق به جذب بازیکن نشده ایم، افزود: من جلسه ای با مدیرعامل باشگاه خواهم داشت و امیدوارم تا فردا موضوع جذب بازیکن برای ما مشخص شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران عنوان کرد: خوشبختانه بازیکنان استقلال با ۱۰۰ درصد توان در این بازی ها ظاهر شده اند. برای نمونه امید نورافکن در ابتدای بازی در سمت راست بازی کرد ولی در ۲۰ دقیقه آخر بازی به سمت چپ رفت و توانست فشار خوبی به حریف وارد کند.

شفر ادامه داد: احساس خوبی داشتیم که در مقابل این همه هوادار پرشور و حمایت بی نظیر آنها از تیمشان بازی کردم. شاید اکنون تیم حریف در رختکن بسیار ناراحت است ولی من برای آنها در ادامه رقابت های لیگ برتر آرزی موفقت می کنم.

وی بیان کرد: ما در این بازی یک اشتباه داشتیم که همان توپ تبدیل به ضد حمله شد و بازیکنان حریف آن را به گل تبدیل کردند.

شفر با بیان اینکه همه بازیکنان استقلال در این بازی بسیار عالی ظاهر شدند، تصریح کرد: امید ابراهیمی در این بازی بسیار فوق العاده بازی کرد و به خوبی پاس داد و بازیسازی کرد.

وی گفت: امروز یک گام بلند برداشتیم برای حضور در فینال. شنیدم که محل برگزاری بازی فینال ۱۰ دقیقه با آبادان فاصله دارد. امیدواریم که در فینال هم خوب باشیم و در کنار این مردم که بسیار دوست داشتنی هستند، باشیم.

سرمربی استقلال تهران در پاسخ به این سئوال که چرا در طول بازی به داور اعتراض می کرد، خطاب به خبرنگار سئوال کننده گفت: من آلمانی صحبت می کردم، شما چگونه متوجه شدید؟ واقعا برخی سئوالات خبرنگاران غافلگیر کننده است. امروز داور به همراه کمک های خود قضاوت بسیار خوبی داشتم و من از آن راضی بودم. من فقط هنگامی که بازیکنانم توپ از دست می دادند سر آنها فریاد می کشیدم. داور امروز کسی است که فینال بازی های المپیک را قضاوت کرده و امروز بسیار باتجربه و خوب قضاوت کرد.

شفر در خصوص استفاده از مهدی رحمتی در این بازی و بازی های گذشته نیز گفت: بارها اعلام کرده ام که بازی های حذفی برای رحمتی و بازی های لیگ برتر برای سید حسین حسینی است. من دو بازی در لیگ برتر به مهدی رحمتی بازی دادم تا اگر خوب باشد در این بازی مهم حام حذفی هم از وی استفاده کنم. همه دیدند که وی خوب بود ولی در بازی بعدی بازهم حسینی به میدان می رود. من همیشه با بازیکنان خود صادق بوده ام و باید اعلام کنم که ما دو دروازه بان خیلی خوب داریم.

وی در خصوص طولانی شدن روند جذب بازیکن خارجی نیز گفت: یکی از مشکلات استقلال برای جذب بازیکن این است که پنجره نقل و انتقالات بسته شده است و ما تنها می توانیم بازیکن آزاد به خدمت بگیریم. هر بازیکنی را بخواهیم جذب کنیم ابتدا باید فیلم هایش را مشاهده کنم در عین حال که برخی ها هم خیلی گران قمیت بودند بنابراین در این شرایط استفاده از ماشین داخلی بسیار بهتر است.

شفر ادامه داد: ما قصد داریم بازیکن ارزان قمیت بگیریم اما معلوم نیست چه بازیکن با این شرایط بتواند برای ما موثر باشد. شاید برخی بازیکنان دو تا سه ماه است که تمرین نکرده اند هر چند بازیکن حرفه ای در این شرایط خود تمرین می کند تا از شرایط مسابقه دور نباشد.