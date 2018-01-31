توانمند سازی عشایر در بخش تولید محصولات صنایع دستی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات عشایر با اشاره به اینکه توانمند سازی عشایر در بخش تولید محصولات صنایع دستی در این استان ضروری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی برای افزایش درآمد عشایر بهره گیری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تولید محصولات صنایع دستی می تواند زمینه افزایش درآمد عشایر را افزایش دهد و بسیاری از مشکلات عشایر را حل کند.

عشایر نقش مهمی در تولید محصولات دامی و لبنی در سطح استان و کشور دارند

وی اظهار داشت: عشایر نقش مهمی در تولید محصولات دامی و لبنی در سطح استان و کشور دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد حمایت عشایرنقش مهمی در افزایش تولید محصولات دامی و لبنی استان دارد.

وی بیان گرد: باید زیرساخت های گردشگری در مناطق عشیاری استان چهارمحال و بختیاری ارتقا یابد تا زمینه ورود مسافر و گردشگر به این مناطق افزایش یابد.

ارتقای زیرساخت های گردشگری در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ورود مسافر و گردشگر نقش مهمی در افزایش درامد عشایر در سطح استان دارد.

وی بیان کرد: باید تلاش شود از ظرفیت های عشایر برای توسعه استان در بخش های مختلف بهره گیری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: عشایر نقش مهمی در تولید محصولات لبنی سالم و ارگانیک در سطح استان چهارمحال و بختیاری دارند که باید از این ظرفیت عشایر بهره گیری بیشتر کرد.