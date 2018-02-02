به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه قیدار، حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قیدار با اشاره به فرا رسیدن ایام‌الله دهه فجر، از انقلاب اسلامی به‌عنوان پدیده استثنایی و منحصر به فرد یاد کرد و افزود: راز ماندگاری انقلاب ایران نسبت به سایر انقلاب‌ها، این بود که ملت بزرگ ایران بر راه روش انقلابی مداومت کردند اما انقلاب‌های دیگر زود دچار استحاله شدند.

وی با یادآوری اینکه مسئله مهم دیگر در مقابله با این آسیب‌ها ساده زیستی است، تصریح کرد: آنچه که باعث شد امام راحل و خلف صالحش مقام معظم رهبری محبوب‌القلوب مردم شوند و بر قلب‌ها حکومت کنند، این است که زندگی خود را بر اساس زندگی پایین‌ترین طبقه مردم تنظیم کردند. همچنین کار جهادی، عدالت‌ورزی و پرهیز از تبعیض و تمکین به قانون، از دیگر راه‌های مبارزه با آسیب‌هایی است که معمار کبیر انقلاب نگران آن‌ها به وند.

امام جمعه قیدار با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی، دست‌یابی به استقلال اقتصادی است، اظهار کرد: البته باید توجه داشت که استقلال اقتصادی به معنای عدم تعامل با جهان نیست، بلکه استقلال اقتصادی بدین معنی است که از حوزه قدرت با اقتصاد جهانی برخورد کنیم. همچنین باید در رسیدن به این هدف پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم اما راه نرفته زیاد داریم و دشمن برای اثبات ناکارآمدی نظام اسلامی به عرصه اقتصاد به شدت امید بسته و در چنین شرایط حساس، اقتصاد مقاومتی ضامن تداوم حیات و یاور همیشگی انقلاب اسلامی است.

موسوی یادآور شد: بی‌تردید، مردم ایران اسلامی جواب همه یاوه‌گویی‌های دشمنان نظام را در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال خواهند داد. کسی ‏که ملت ایران را بخواهد تحقیر و یا تهدید کند، با ضربه‏ متقابل ملت ایران مواجه خواهد شد. مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ عزتمندانه به دشمنان خواهند داد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع امروز، حفظ نظام و انقلاب و دستاوردهای آن است، گفت: نخستین گام در راه محافظت از انقلاب و دستاوردهای آن، آسیب‌ شناسی انقلاب است.

اولین تهدید برای کشور در برهه کنونی، نبود روحیه انقلابی است

امام جمعه ابهر با بیان اینکه اولین تهدید برای کشور در برهه کنونی، نبود روحیه انقلابی است، گفت: باید با روحیه انقلابی مثل زمان انقلاب و جنگ کار و با روحیه انقلابی با خارج برخورد کرد.

حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ابهر با اشاره به اینکه دومین تهدید و آسیب برای کشور، نبود جهاد فکری و فرهنگی است، افزود: جهاد فرهنگی امروز، مقابله با جنگ نرمی است که دیروز دشمن با شبیخون و امروز به صورت یک ناتو آن را دنبال می‌کند. همه باید دست به دست هم دهیم و در مقابل این آسیب‌ها یک جبهه مردمی انقلابی و یاران انقلابی تشکیل دهیم.

رحیمی با بیان اینکه باید برکات این نظام در دهه فجر را به نسل‌های سوم و چهارم انقلاب بازگو کنیم، خاطرنشان کرد: ما امروز از نظر معنوی و اخلاق نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کرده‌ایم و به ملتی شجاع و جهادگر و شهادت‌طلب و ایثارگر تبدیل شده‌ایم. کشوری که از نظر نظامی و علمی و تحقیقاتی در حد بسیار پایین بود.

وی ادامه داد: امروز به برکت انقلاب، از نظر نظامی و علمی در اوج هستیم. امروز به یک کشور پیشرفته تبدیل شده‌ایم. امروز روی حرف ایران حساب باز می‌کنند اما این حرکت بزرگ، آسیب‌ها و تهدیدها را نیز دارد.

امام جمعه ابهر در ادامه با بیان اینکه مشغول‌سازی جهان اسلام و ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی، از جمله اهدافی است که استکبار جهانی در جریان جنگ‌های نیابتی و ایجاد فتنه داعش دنبال کرده است، گفت: اکنون نیز با ناکام ماندن در عرصه عراق و سوریه، این ناآرامی‌ها را در کشور افغانستان دنبال می‌کند تا شاید با حمایت‌های نزدیک‌تری بتواند از مرگ حتمی و همیشگی این جریان تروریستی جلوگیری کند.

رحیمی با تاکید بر اینکه شکوه بخشیدن به راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با حضور پرشور و انقلابی توده‌های مردم که قطعاً به همان میزان که به ملت‌های مظلوم دنیا امید می‌بخشد، باعث یأس و انفعال و انزوای قدرت‌های زورگو خواهد شد، ادامه داد: همچنین فعال کردن تشکل‌های مردم‌نهاد و حمایت و پشتیبانی حداکثری از ملت‌های مظلوم تحت ستم همچون یمن و فلسطین را نباید از یاد برد.