انقلاب اسلامی مردم را از اسارت نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی توحیدی و الهی بود، اظهار کرد: مردم و مسئولان نظام نباید اصل اصیل انقلاب را فراموش کنند چرا که اقتدار و عزت امروز را مدیون انقلاب هستیم.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: پس از انقلاب با تلاش مسئولان و صبر و شکیبایی مردم، وضعیت کشور نسبت به قبل انقلاب کاملا تغییر کرد از این رو نباید خدمات خوبی که ارائه شده را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: باوجود امکانات فراوان هنوز کمبودهایی در کشور وجود دارد و طی چند سال اخیر با رکود اقتصادی روبرو شدیم اما این دلیلی برنادیده گرفتن تلاش مسئولان نمی شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بیان کرد: ملت ایران همواره با صبر، وضعیت سخت اقتصادی را تحمل می کنند و چشم انتظار تلاش بیشتر مسئولان برای خارج شدن از رکود اقتصادی هستند.

حجت الاسلام یعقوبی در بخشی دیگر از سخنان خود به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران با خون شهدا و رهنمودهای امام خمینی (ره) تثبیت شد به همین علت مدیون خون شهدا و ولایت فقیه هستیم.

وی با بیان اینکه اسلام همیشه پیروز است، اظهار کرد: کافران حق تسلط بر مسلمانان را ندارند؛ بنابراین باید همیشه مسلمانان سلطه شکن باشند.

خطیب نماز جمعه بجنورد گفت: ابرقدرت‌ها از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برای ایران زورآزمایی‌های زیادی کرده‌اند اما راه به‌جایی نبردند.

حجت‌الاسلام یعقوبی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در نیمه راه قرار دارد، گفت: انقلاب اصلی با آمدن طلوع خورشید (امام زمان (عج)) به پایان خواهد رسید و آن روز تمام جهان از ظلم سلطه گران رهایی می یابد.

وی ادامه داد: امام زمان(عج) با انقلاب خود به ۳۱۳ یار همچون سردار سلیمانی و ۶۰-۷۰ خانم نیاز دارد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به تذکرات مهم مقام معظم رهبری درباره حضور داعش در افغانستان گفت: ایشان فرمودند مستکبران، برای منحرف کردن توجهات نسبت به اقدامات اسرائیل در افغانستان، داعش را در این سرزمین مستقر کرده است.

حجت الاسلام یعقوبی اضافه کرد: همچنین اسرائیل با استقرار داعش در افغانستان قصد ایجاد حریم امن برای خود را دارد.

وی گفت: یادشان رفته مردم افغانستان با حضور در جبهه فاطمیون سوریه و عراق چه رشادت هایی را از خود نشان دادند، قطعا این بار هم داعشی ها را به جهنم خواهند فرستاد.