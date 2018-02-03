به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آن گیلیس ستاره خردسال سابق سینما که در نقش بکی تاچر در فیلم «ماجراهای تام سایر» ساخته دیوید ا سلزنیک درخشید و بعدها در کنار ستارگان برجسته سینمای کلاسیک همچون میرنا لوی واسپنسر تریسی نقش آفرینی کرد و همچنین در شاهکار استنلی کوبریک «۲۰۰۱ یک اودیسه فضایی» نقش آفرینی کوتاهی داشت در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

گیلیس در کارتون مشهور «بامبی» نیز صداپیشگی کرده بود. وی که با کمپانی برادران وارنر قرارداد داشت برای آن که به شرلی تمپل بعدی سینما بدل شود اغلب در نقش دخترهای لوس نقش آفرینی می کرد.

آن گیلیس در فوریه ۱۹۲۷ در لیتل راک ایالت آرکانزاس به دنیا آمد. او در دهه ۳۰ میلادی در فیلم های مختلف نقش هایی اغلب جزیی ایفا کرد که مهم ترین آنها حضور بسیار کوتاهش در نقش دختر میرنا لوی در فیلم «زیگفیلد بزرگ» (۱۹۳۶) بود. پس از آن در سال ۱۹۳۸ در نقش بکی تاچر در مقابل شخصیت تام سایر نقش آفرینی کرد که باعث شهرت وی شد. بعدها او در مورد این نقش گفت: «دختران و پسران در سرتاسر کشور برای حضور در این فیلم تست دادند و سرانجام دیوید سلزنیک با سه دختر که من هم شامل آنها می شدم قرارداد بست، با این حال ما منتظر انتخاب بازیگر نقش تام سایر بودیم و به این دلیل که جثه من نسبت به بازیگر انتخابی نقش تام سایر مناسب بود برای این نقش انتخاب شدم.»

اوج دوران فعالیت گیلیس به اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ میلادی برمی گردد که در فیلم های «بیو ژست» (۱۹۳۹) در کنار گری کوپر، «ادیسون، انسان» (۱۹۴۰) با بازی اسپنسر تریسی و «همه این ها به اضافه بهشت» (۱۹۴۳) مقابل بت دیویس نقش آفرینی کرد.

وی بعدها در اواخر دهه ۶۰ پس از نقل مکان به شهر لندن در سکانس کوتاهی در فیلم «۲۰۰۱ یک اودیسه فضایی» ساخته کارگردان وسواسی هالیوود استنلی کوبریک بازی کرد، گیلیس در مورد این فیلم نیز جایی گفته بود که کوبریک ۲۱ برداشت برای سکانسی که تنها چندثانیه بود، گرفت.

گیلیس سرانجام چهارشنبه ۳۱ ژانویه در انگلستان در سن ۹۰ سالگی درگذشت. از وی سه فرزند به نام های گوردون، کریستوفر، استیون و چندین نوه و نتیجه به جا مانده است.