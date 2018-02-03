ستادهای معین بازسازی در تهیه مصالح از صنایع کرمانشاه خرید کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه، اظهار داشت: ستادهای معین بازسازی در مناطق زلزله زده باید در تهیه مصالح و مواد، از کارخانه ها و معادن و صنایع استان خرید کنند، تا اعتبارات تخصیص یافته به مناطق زلزله‌زده حتی المقدور در چرخه اقتصادی استان هزینه شود.

وی گفت: شهرداری‌های استان باید از صنعت حمایت کنند و در چارچوب قانون، در خرید ملزومات خود نگاه درون استانی داشته باشند. صنایع استان نیز قیمت گذاری محصولات خود را باید به گونه ای تنظیم کنند که خرید از آنها برای شهرداریها توجیه اقتصادی داشته باشد.

استاندار کرمانشاه گفت: برای کمک به احیای واحدهای راکد اقتصادی، برنامه های متعددی داریم و هرچه در توان داشته باشیم انجام می‌دهیم.

گفتنی است، در این نشست مشکلات چند واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و بازوند استاندار کرمانشاه دستورات لازم را برای کمک به این واحدهای تولیدی صادر کرد.