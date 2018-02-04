به گزارش خبرنگار مهر، احمد زاهدپناه پیش از ظهر امروز در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی یزد با اشاره به لزوم تشکیل تعاونی‌ها در کشور اظهار داشت: ماده ۵۷ قانون اساسی به تشکیل تعاونی‌ها و اهداف آنها در کشور اشاره کرده و تعاونی‌ها نیز در همین راستا شکل گرفته اند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر رشد و توسعه بخش تعاونی‌ تاکید دارند، ادامه داد: در این زمینه نیز در بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است.

رئیس اتاق تعاون یزد با اشاره به اینکه تعاونی ها نیز در سطح کشور مانند سایر بخش ها دارای مشکلات و اختلافاتی می شوند که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند، اضافه کرد: مراکز داوری اتاق های تعاون در کل کشور و استان یزد نیز فعال هستند که از دو سال گذشته به صورت رسمی‌تر و حرفه‌ای‌تر فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه سال جاری ۷۴ پرونده در اتاق تعاون یزد مورد داوری و بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد: همچنین برای ۱۰ پرونده رای صادر شده و ۳۱ پرونده نیز کارشناسی شده است.

زاهدپناه اظهار داشت: ۴۰ پرونده نیز بررسی شده که زمان رسیدگی پرونده ها نیز سه ماه در نظر گرفته شده است و مواردی که لازم به بررسی و رسیدگی بیشتری داشته باشد، تمدید می شود.

وی با بیان اینکه سه پرونده نیز به دلیل عدم پیگیری ها مختومه شده است، افزود: دعاوی حقوقی تعاونی ها از طریق داوری پیگیری و حل و فصل می شود.