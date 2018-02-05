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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۳

آغاز به کار «بنگاه تئاترال» از پنجشنبه ۱۹ بهمن

آغاز به کار «بنگاه تئاترال» از پنجشنبه ۱۹ بهمن

نمایش «بنگاه تئاترال» به کارگردانی هادی مرزبان از روز پنجشنبه ۱۹ بهمن در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بنگاه تئاترال» به نویسندگی علی نصیریان با کارگردانی هادی مرزبان از پنجشنبه ۱۹ بهمن در پردیس تئاتر شهرزاد اجرای خود را آغاز می کند. «بنگاه تئاترال» تیر، مرداد و شهریور ۹۶ در تماشاخانه سنگلج قریب به ۶۰ اجرا داشت و میزبان حدود ۱۴ هزار مخاطب تئاتر بود.

این نمایش با نقش آفرینی بازیگرانی چون مجید مظفری، رسول نجفیان، فرزانه کابلی، داود فتحعلی‌بیگی و داود داداشی، با هنرمندی امین زندگانی و میرطاهر مظلومی و نیز بازی مجید غفاری، سامان تیرانداز و تعداد دیگری از هنرمندان و هنرجویان تئاتر اجرا می شود.

مدیر اجرایی: محمد وفایی، طراح صحنه: رضا مهدی زاده، طراح لباس: صدف شجاعی، آهنگ پرداز، علی المعی، خواننده: محمد حشمتی دستیاران کارگردان: مجید غفاری، مهری آسایش، منشی صحنه: اکرم حاج حسینی از عوامل دیگر این اجرا هستند.

«بنگاه تئاترال» تا پایان اسفند هر روز راس ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

کد مطلب 4219618
فریبرز دارایی

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