ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم‌های «دزد و پری» به کارگردانی حسین قناعت و «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله صبح و بعدازظهر امروز سه شنبه در سینما گلشن بجنورد اکران می‌شود.

حیدری افزود: فیلم «دزد و پری» ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه، «شعله ور» در ساعت ۱۶ اکران می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین فیلم های سینمایی «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی در ساعت ۱۸و۳۰ دقیقه و «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان در ساعت ۲۱ شامگاه سه شنبه برای دومین بار در سینما گلشن اکران می شود.

سرپرست معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: علاقه‌مندان به تماشای جشنواره فیلم فجر می‌توانند با مراجعه به سایت مربوطه و یا صبح هرروز با مراجعه به گیشه سینما، بلیت مربوط به فیلم‌های همان روز را تهیه کنند.

حیدری بابیان اینکه ۱۶ فیلم فاخر سینمایی کشور طی ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان اکران می‌شود، عنوان کرد: این فیلم‌ها هرروز در چهار سانس و در ساعت‌های ۱۰، ۱۶، ۱۸ و ۳۰ دقیقه و ۲۱ روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در خراسان شمالی با اکران ١٦ فیلم فاخر این دوره از جشنواره از ١٤ تا ٢٢ بهمن‌ماه جاری در بجنورد ادامه دارد.