گوترش: نوارغزه در سال ۲۰۲۰ قابل سکونت نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که غزه در سال ۲۰۲۰ قابل سکونت نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، آنتونیو گوترش اوضاع انسانی و اقتصادی نوارغزه را بسیار بد توصیف کرد و افزود: اوضاع انسانی و اقتصادی نوارغزه همچنان در وضعیت بسیار بدی قرار دارد به ویژه که برآوردهای ما نشان می‌دهد که این منطقه در سال ۲۰۲۰ غیر قابل سکونت خواهد بود مگر اینکه اقدامات ملموسی برای بهبود سطح ارائه خدمات و اصلاح نهادهای اساسی در این منطقه صورت گیرد.

وی ادامه داد: نوارغزه همچنان از مشکل بسته بودن گذرگاه‌ها و وضعیت فوق‌العاده انسانی رنج می‌برد و ۲ میلیون فلسطینی هر روزه شاهد فروپاشی تاسیسات زیرساختی، بحران برق، کاهش حجم ارائه خدمات اساسی و اقتصاد زمین‌گیر شده هستند و همه این‌ها در شرایطی روی می‌دهد که فاجعه زیست‌محیطی هم روز به روز تشدید می‌شود.