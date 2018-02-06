روابط اربیل و بغداد بهتر از قبل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح الجدید، «سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که بغداد هیچ مسئولیتی در قبال قراردادهای امضا شده به وسیله اقلیم کردستان عراق و شرکت‌های خارجی ندارد.

وی اعلام کرد در دیدار اخیری که بین «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق و«نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان صورت گرفته بود بر پاره‌ای مسائل از جمله لزوم رفع اختلافات و مشکلات موجود میان بغداد و اربیل تأکید شده است.

الحدیثی گفت که یکی از مهم ترین موضوعات در این گفتگو مسأله صادرات نفت اقلیم کردستان بوده که بر اهمیت حل آن تأکید شده است.

وی یادآور شد که پرونده صادرات نفت یک مساله ملی است که باید قراردادها به وسیله شرکت ملی نفت عراق وابسته به وزارت نفت این کشور انجام شود و هر قراردادی که به وسیله اربیل با شرکت‌های خارجی در زمینه صادرات نفت انجام شده مسئولیت آن بر عهده دولت اقلیم کردستان عراق است و آنها به تنهایی پاسخگو خواهند بود.

سخنگوی دولت عراق گفت: کمیته‌های فنی و تخصصی از سوی شرکت ملی نفت عراق و برخی مسئولان در اقلیم کردستان تشکیل شده‌ است تا در مرحله پیش‌رو مسئولیت اجرایی کردن توافق‌های صورت گرفته میان اربیل و بغداد در زمینه صادرات نفت را برعهده داشته باشد.

وی همچنین اعلام کرد که روابط بغداد و اربیل در زمان فعلی خیلی بهتر از روابط حتی پیش از برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان بوده است. وی پایبندی و احترام اربیل به حکم دادگاه عالی فدرال عراق در باطل بودن همه پرسی اقلیم کردستان را گامی مثبت توصیف کرد.